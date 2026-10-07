포스코, 아르헨티나 리튬 2공장 준공…연 5만t 생산체제 갖췄다

리튬인산철 배터리 수요 선제 대응

장인화 회장 “핵심광물 안정 공급”

이미지 확대 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 인근에서 6일(현지시간) 열린 포스코아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정 준공식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 방석주 포스코이앤씨 플랜트사업본부장, 플라비아 로욘 아르헨티나 상원 광업·에너지·연료위원장, 페르난다 아빌라 하원 광업위원장, 김기수 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 이종화 주아르헨티나 대한민국 대사, 카리나 밀레이 대통령실 비서실장, 장인화 포스코그룹 회장, 디에고 산틸리 연방 수석장관, 구스타보 사엔스 살타 주지사, 라울 할릴 카타마르카 주지사, 박현 포스코아르헨티나 법인장, 세르히오 레우 IDB 인베스트 산업부문 총괄책임자. 포스코홀딩스 제공 닫기 이미지 확대 보기 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 인근에서 6일(현지시간) 열린 포스코아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정 준공식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 방석주 포스코이앤씨 플랜트사업본부장, 플라비아 로욘 아르헨티나 상원 광업·에너지·연료위원장, 페르난다 아빌라 하원 광업위원장, 김기수 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 이종화 주아르헨티나 대한민국 대사, 카리나 밀레이 대통령실 비서실장, 장인화 포스코그룹 회장, 디에고 산틸리 연방 수석장관, 구스타보 사엔스 살타 주지사, 라울 할릴 카타마르카 주지사, 박현 포스코아르헨티나 법인장, 세르히오 레우 IDB 인베스트 산업부문 총괄책임자. 포스코홀딩스 제공

세줄 요약 포스코홀딩스가 아르헨티나 옴브레 무에르토 염호 인근에서 리튬 2공장 상공정을 준공했다. 1공장과 합쳐 현지 연 4만8000t, 국내 하공정까지 더하면 연 5만t 수산화리튬 체제를 갖추게 됐다. 아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정 준공

현지·국내 연계해 수산화리튬 5만t 체제 구축

3·4공장 투자로 2033년 10만t 확대 추진

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포스코홀딩스가 아르헨티나 염수리튬 2공장 상공정을 준공하며 연산 5만t 규모의 수산화리튬 생산 체제를 구축했다. 2018년 현지 염호 광권을 인수한 지 8년 만의 결실이다.포스코홀딩스는 6일(현지시간) 해발 4000ｍ 고지대인 옴브레 무에르토 염호 인근에서 염수리튬 2공장 상공정 준공식을 열었다고 밝혔다.준공식에는 장인화 포스코그룹 회장과 박현 포스코아르헨티나 법인장, 카리나 밀레이 아르헨티나 대통령 비서실장, 디에고 산틸리 연방 내각수석장관, 구스타보 사엔스 살타 주지사, 라울 할릴 카타마르카 주지사 등이 참석했다. 아르헨티나 대통령실도 공식 채널을 통해 준공 소식을 전하며 정부 차원의 지지를 보냈다.포스코홀딩스가 약 9억 5400만 달러를 투자한 2공장 상공정은 연간 2만 3000t의 탄산리튬 생산능력을 갖췄다. 가동 중인 1공장(2만 5000t)을 포함하면 아르헨티나 현지의 연간 리튬 생산 능력은 총 4만8000t으로 확대된다. 여기서 생산된 탄산리튬은 내년 준공 예정인 전남 율촌산업단지 하공정으로 운송돼 연간 2만 5000t 규모의 배터리용 수산화리튬으로 전환된다. 기존 물량과 합치면 총 5만t 규모의 독자적인 염수 기반 수산화리튬 생산 체제를 완성하게 된다.이번 준공은 장인화 회장이 10여년 전부터 공들인 리튬 사업이 본격적인 결실을 거둔 결과라는 평가를 받는다. 장 회장은 2014년 신사업실장 시절 최적의 염호를 발굴하기 위해 아르헨티나 현지를 찾아 프로젝트의 기틀을 마련했다. 이는 2018년 옴브레 무에르토 염호 인수와 2024년 1공장 준공의 발판이 됐다. 장 회장은 취임 이후에도 지난해 2월 옴브레 무에르토 염호를 찾아 2공장의 차질 없는 준공을 위한 공정 전반을 점검했다.장 회장은 이날 2공장 설비 상태를 점검한 뒤 살타·카타마르카주 정부와 3·4공장 추진 업무협약(MOU)을 체결했다. 장 회장은 기념사에서 “극한 환경에서 수많은 난관을 극복하고 오늘 준공에 이르게 돼 감회가 깊다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 자원을 선제적으로 확보해 생산과 수익으로 연결하고, 국가 산업에 필요한 핵심광물을 안정적으로 공급하겠다”고 강조했다.포스코홀딩스는 2공장의 조기 정상 가동과 함께 2033년 염수 리튬 10만t 생산 체제 달성을 위해 3·4공장 신규 투자에도 속도를 낼 계획이다. 이를 통해 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 에너지저장장치(ESS) 시장 성장과 리튬·인산·철(LFP) 배터리 수요 증가에 선제적으로 대응한다는 구상이다.