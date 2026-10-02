호반그룹, 사장단 인사 단행…사업 경쟁력·책임경영 강화

김대헌 사장, 호반건설 이사회 의장…중장기 성장전략 주도

호반건설 대표 송종민 수석부회장·대한전선 대표 김준석 사장

새 리더십 조기 구축…경영 실행력·미래 성장동력 강화

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호반그룹 제공

이미지 확대 송종민 호반건설 대표이사 부회장 겸 호반그룹 수석부회장.

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이미지 확대 변부섭 호반건설 건설안전부문 대표이사 사장.

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이미지 확대 김준석 대한전선 대표이사 사장 겸 호반그룹 전략부문장.

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이미지 확대 정성기 호반산업 대표이사 사장.

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세줄 요약 호반그룹이 예년보다 이른 사장단 인사를 실시했다. 김대헌 사장은 호반건설 이사회 의장으로, 송종민 부회장은 그룹 수석부회장 겸 호반건설 대표이사로 내정됐다. 대한전선, 호반산업, 호반호텔앤리조트도 승진 인사를 통해 새 리더십을 구축했다. 예년보다 이른 사장단 인사 단행

김대헌·송종민 중심 새 리더십 구축

계열사별 책임경영과 실행력 강화

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호반그룹이 핵심 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보에 속도를 높이며 사장단 인사를 단행했다.호반그룹은 김대헌 기획총괄사장을 호반건설 이사회 의장으로, 송종민 대한전선 대표이사 부회장을 그룹 수석부회장과 호반건설 대표이사로 내정했다고 2일 밝혔다.호반그룹은 예년보다 이른 시기에 사장단 인사를 실시해 조직의 안정과 경영 실행력을 높인다는 방침이다. 이와 함께 주요 계열사의 새로운 리더십을 구축해 사업 경쟁력 강화에 나선다. 김준석 대한전선 부사장과 정성기 호반산업 부사장은 각각 사장으로, 강신주 호반호텔앤리조트 전무는 부사장으로 승진하며 각 계열사 대표이사로 내정됐다. 이번 사장단 인사는 각 계열사별 이사회 등 관련 절차를 거쳐 최종 확정될 예정이다.김대헌 사장은 호반건설 이사회 의장으로서 그룹과 건설의 중장기 성장전략 추진에 보다 적극적인 역할을 한다. 특히 그동안 그룹 기획총괄사장으로서 축적한 사업 전반에 대한 경험을 바탕으로 불확실한 경영환경 속에서 주요 사안에 신속하게 대응하고 호반건설의 중장기 경쟁력 제고를 비롯해 그룹의 미래 비전을 위한 경영전략 수립과 실행의 주요 의사 결정에 참여한다.송종민 부회장은 수석부회장을 맡아 그룹 주요 사업의 경쟁력을 높이고 계열사 간 협력과 시너지를 강화하는 데 주력한다. 송 부회장은 그룹의 주요 사업을 두루 경험한 전문경영인으로 대한전선에서는 초고압·해저케이블 등 고부가가치 사업 투자를 확대하고 글로벌 사업 기반을 강화하며 회사의 성장을 이끌었다. 향후 호반건설 대표이사로서 도시정비사업 확대와 서울·수도권 대형 개발사업을 이끌며 경영 내실을 강화한다. 변부섭 호반건설 건설안전부문 대표는 사장으로 승진해 송 부회장과 각자 대표이사 체제를 구축한다.김준석 사장은 호반그룹의 주요 인수합병(M＆A)과 사업다각화에 기여해왔으며, 대한전선 총괄 부사장으로서 주요 투자와 핵심 사업 확장을 추진했다. 앞으로 미국·유럽 등 중요 시장을 중심으로 사업 기반을 확대하고 초고압직류송전(HVDC)·해저케이블 등 대규모 투자를 실질적인 성과로 연결해 글로벌 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.정성기 사장은 호반산업의 풍력·태양광발전 등 신재생에너지 사업을 확대하고 도심 데이터센터 건설 사업 진출 및 설계·조달·시공(EPC) 역량 강화에 나선다. 강신주 부사장은 기존 리조트 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 화진포 국제휴양관광지 개발 등 신규 사업을 추진하며 중장기 성장 기반을 확대할 예정이다.호반그룹 관계자는 “이번 사장단 인사는 불확실한 경영환경에 선제적으로 대응하고 주요 계열사의 핵심 과제를 속도감 있게 추진하기 위해 새로운 리더십을 조기에 구축하는 데 초점을 뒀다”며 “계열사별 전문경영인을 통해 기존 사업의 경쟁력 제고와 성과 창출에 집중하고, 강화된 이사회를 중심으로 책임 있는 의사결정과 신속한 실행을 뒷받침해 그룹의 지속가능한 성장을 추진해 나가겠다”고 말했다.호반그룹의 주요 사장단 인사는 다음과 같다.◇ 호반건설▲ 선임 내정이사회 의장: 김대헌대표이사: 송종민(호반그룹 수석부회장 겸)▲ 승진사장: 변부섭◇ 호반산업▲ 승진 및 선임 내정대표이사 사장: 정성기◇ 대한전선▲ 승진 및 선임 내정대표이사 사장: 김준석(호반그룹 전략부문장 겸)◇ 호반호텔앤리조트▲ 승진 및 선임 내정대표이사 부사장: 강신주