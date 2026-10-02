롯데건설, AAA급 ABS 2000억 추가 발행

1~3차 채권 더해 총 8000억 조달

“내년 상반기 공사비 4700억 회수”

세줄 요약 롯데건설이 공사대금채권을 기초로 한 2000억원 규모의 3차 ABS를 AAA 등급으로 발행했다. 5월과 7월 발행분까지 합치면 조달액은 8000억원에 달한다. 이번 자금으로 공사대금 회수 시차를 줄이고 내년 상반기까지 약 4700억원을 조기 회수해 현금흐름을 개선할 계획이다. AAA급 2000억원 ABS 추가 발행

누적 조달액 8000억원으로 확대

공사대금 조기 회수로 현금흐름 개선

2026-10-02 B4면

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롯데건설은 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품을 통해 최고 신용등급인 AAA로 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 1일 밝혔다.지난 5월과 7월 각각 3000억원 규모의 공사대금채권 ABS를 발행한 뒤 이번 3차 발행까지 더해 롯데건설이 조달한 유동화 자금은 총 8000억원에 달한다. 3차 유동화증권은 2000억원 규모, 만기 1년으로 발행됐다. KB국민은행이 주관하고 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등 주요 증권사들이 인수단으로 참여했다.이번 ABS는 주택사업장 및 그룹 계열 사업장 등 총 6개 사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 한다. 계열사 사업장을 편입해 자산의 안정성을 높이고 은행 신용공여와 예금 운용을 결합한 구조화를 통해 AAA 신용등급을 확보했다는 게 롯데건설의 설명이다.롯데건설은 이번 ABS 발행을 통해 공사대금 회수 시차를 단축해 내년 상반기까지 약 4700억원 규모의 공사비를 조기에 회수하는 효과를 거두는 등 현금 흐름이 개선될 것이라고 기대했다.롯데건설은 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 관리에도 속도를 내고 있다. 롯데그룹 차원에서 조성한 2조 3000억원 규모의 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조 2000억원을 전액 상환했고 남은 1조원도 연말까지 추가 상환하고 재구조화를 통해 8000억원대로 줄일 계획이다. 전체 우발채무를 지난 8월 말 2조 4000억원에서 올해 말 2조 2000억원대로 줄이는 것이 목표다.롯데건설 관계자는 “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 통해 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.