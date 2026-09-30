HSAD, 사내 AI 에이전트 500개 넘어…20여개 기업 프로젝트 수주 기여

세줄 요약 HSAD는 자체 AI 에이전트 플랫폼 ‘대시’로 임직원이 업무용 AI를 직접 만들게 하며 500개 이상의 에이전트를 확보했다. 이 중 48개 이상을 전사 공통 모델로 발굴했고, 리서치 에이전트와 인텐트릭스로 조사 기간 단축과 비용 절감도 이뤘다. 이런 AX 역량은 20여 개 기업 프로젝트 수주로 이어졌다. 사내 AI 에이전트 500개 이상 구축

전사 공통 모델 48개 이상 발굴

20여 개 기업 프로젝트 수주 기여

이미지 확대 HSAD 사내 인공지능(AI) 에이전트 중 리서치 에이전트를 활용한 조사 및 분석 화면. HSAD 제공 닫기 이미지 확대 보기 HSAD 사내 인공지능(AI) 에이전트 중 리서치 에이전트를 활용한 조사 및 분석 화면. HSAD 제공

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HSAD는 사내 인공지능 전환(AX) 역량을 기반으로 20여 개 기업 프로젝트를 확보하는 성과를 거뒀다고 30일 밝혔다.HSAD는 자체 인공지능(AI) 에이전트 플랫폼 ‘대시’(DASH)를 통해 임직원이 자신의 업무에 필요한 AI를 직접 만들어 활용할 수 있는 환경을 구축했다.현재 임직원이 만든 AI 에이전트는 500개 이상이며, HSAD는 이 중 활용성과 확장 가능성을 검증한 48개 이상을 전사 공통 에이전트 활용 모델로 발굴했다. 개인 수준에 머물러 있던 업무 경험과 전문성을 조직 전체로 확산한 것이라고 회사 측은 설명했다.또 HSAD는 AI 기반 대화형 소비자 조사 설루션 ‘리서치 에이전트’를 통해 정량 조사와 FGI·심층 인터뷰의 장점을 동시에 확보했다. 기존 4주 이상 걸리던 조사 기간을 약 2주로 단축하고 조사·분석 비용을 약 70% 절감했다.AI 기반 소비자 분석 설루션 ‘인텐트릭스’(INTENTrix)는 소비자가 AI와 나누는 대화 데이터를 통해 소비자의 관심과 니즈를 파악한다. HSAD는 이를 기반으로 가전·금융·뷰티·식음료(F＆B) 등 14개 카테고리 데이터를 확보해 광고·마케팅 전략 수립, 실제 경쟁 프레젠테이션, 광고주 프로젝트에 활용하고 있다.박애리 HSAD 대표는 “AX 시대에도 가장 중요한 경쟁력은 사람의 전문성”이라며 “내부에서 검증한 AX 역량을 고객의 마케팅 문제를 해결하는 새로운 서비스와 사업 기회로 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.