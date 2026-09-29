롯데百, ‘리조이스·리얼스’로 가치 더한다

세줄 요약
- 사회적가치 페스타 참가, 사회공헌 활동 소개
- 리조이스·리얼스 체험형 전시와 굿즈 판매
- 수익금 전액, 탄소중립 학교숲 조성 기부
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서울시 중구 소공동에 있는 롯데백화점 본점 전경.
롯데백화점 제공
롯데백화점 제공
롯데백화점이 ‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’에 참여해 사회공헌 활동을 소개했다.
대한상공회의소가 주최하는 ‘대한민국 사회적가치 페스타’는 정부와 기업, 학계 등 다양한 관계자들이 모여 사회문제 해결과 지속가능한 발전을 위한 사례를 공유하고 협력 방안을 모색하는 행사다.
롯데백화점은 지난 21~22일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 행사에 ‘롯데백화점관’을 마련했다. 롯데백화점관에서는 대표 사회공헌 캠페인인 ‘리조이스’와 친환경 캠페인 ‘리얼스’를 중심으로 체험형 콘텐츠를 선보였다.
리조이스 전시존에서는 2017년부터 이어온 캠페인의 주요 활동과 상담사 및 수혜자들의 이야기를 담은 영상을 소개하고, 방문객에게 심리 처방전 키트를 줬다.
이인식 서울시의원, ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’ 의정 공로대상 영예
서울시의회 교통위원회 이인식 의원(금천구 제1선거구·더불어민주당)이 ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’에서 ‘교통복지 지역발전 의정 공로대상’을 수상했다. 이 의원은 지난 22일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 시상식에서 수상의 영예를 안았다. ‘위대한 한국인 100인 대상’은 정치·경제·사회·문화·예술·스포츠 등 각 분야에서 두드러진 활동을 펼치며 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 시상하는 행사로, 이 의원은 교통복지와 지역발전 분야의 의정 공로를 인정받았다. 이번 수상은 서울시의회 교통위원으로서의 활동뿐만 아니라, 금천구의회 의장 시절부터 주민 삶과 밀접한 현안을 해결하고 지역 발전을 위해 뚝심 있게 발로 뛰어온 오랜 의정 경험이 깊은 밑거름이 됐다는 점에서 그 의미가 남다르다. 실제로 이 의원은 금천구의회에서 다져온 현장 중심의 감각을 바탕으로, 현재 서울시의회 교통위원회에서 교통복지 확대, 시민 이동권 보장, 지역 교통환경 개선 등 시민 생활과 직결된 핵심 정책들을 꼼꼼히 챙겨나가고 있다. 이 의원은 “이번 수상은 지역 주민들과 늘 현장에서 호흡하며 답을 찾고자 했던 그간의 노력에 대한 따뜻한 격려라 생각한다”며, “금천에서 쌓아
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리얼스존에서는 폐현수막 등을 활용한 토트백, 카드 홀더, 파우치, 칠링백 등 업사이클링 굿즈 5종을 판매했다. 판매 수익금 전액은 탄소중립 ‘학교숲’ 조성 사업에 기부한다.
2026-09-29 22면
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