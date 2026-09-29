롯데슈퍼, 쿠팡이츠 손잡고 즉시배송 공략

이미지 확대 롯데슈퍼 직원이 배달 기사에게 주문 상품을 전달하고 있다.

롯데슈퍼 제공 닫기 이미지 확대 보기 롯데슈퍼 직원이 배달 기사에게 주문 상품을 전달하고 있다.

롯데슈퍼 제공

2026-09-29 22면

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롯데슈퍼가 전국 170여개 점포에서 퀵커머스 서비스를 운영하며 즉시배송 시장 공략에 나선다.롯데슈퍼는 지난 7일부터 쿠팡이츠와 협업해 신선식품과 가공식품, 생활용품 등 약 3000종을 빠르게 배송하고 있다. ﻿쿠팡이츠 앱에서 상품을 주문하면 롯데슈퍼 직원이 매장에서 상품을 직접 피킹하고 배달원이 주문자에게 전달하는 방식이다. 주문 접수 후 매장 직원이 15분 이내 상품을 준비하며, ﻿주문 후 1시간 이내 배송을 목표로 한다.서비스 운영시간은 오전 10시부터 오후 10시까지며 점포별로 차이가 있을 수 있다. 큰 치킨과 김밥, 샌드위치 등 델리 상품도 함께 판매해 간편식 수요에도 대응한다. 최소 주문금액은 1만5000원으로, 소량 구매가 필요한 1~2인 가구도 이용할 수 있도록 했다.롯데슈퍼는 주거지역과 인접한 점포망에 쿠팡이츠의 배송 인프라를 결합해 필요한 상품을 그때그때 구매하는 즉시 장보기 수요를 확보한다는 계획이다.