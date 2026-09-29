북미 한국계 창작자 발굴하는 CJ문화재단

세줄 요약 CJ문화재단이 토론토국제영화제, 영화진흥위원회와 함께 북미 기반 한국계 영화 창작자를 발굴·지원하는 K스토리 펀드를 2023년부터 운영한다. 매년 8개 프로젝트를 뽑아 멘토링하고, 최종 3명에게 창작지원금을 준다. 북미 한국계 창작자 발굴·지원 확대

TIFF·KOFIC와 K스토리 펀드 3년 연장

멘토링·창작지원금으로 데뷔작 개발 뒷받침

이미지 확대 ‘CJ ＆ TIFF K-Story Fund’ 시상식에서 올해 최종 3인 선정자들과 함께 민희경(왼쪽 첫 번째) CJ사회공헌추진단장 등이 기념사진을 찍고 있다.

영화진흥위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘CJ ＆ TIFF K-Story Fund’ 시상식에서 올해 최종 3인 선정자들과 함께 민희경(왼쪽 첫 번째) CJ사회공헌추진단장 등이 기념사진을 찍고 있다.

영화진흥위원회 제공

2026-09-29 21면

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CJ문화재단이 북미 기반 한국계 영화 창작자 발굴·지원을 통해 K콘텐츠의 글로벌 확산에 힘을 보태고 있다.CJ문화재단은 2023년 토론토국제영화제(TIFF), 영화진흥위원회(KOFIC)와 함께 ‘CJ ＆ TIFF K-Story Fund’를 출범하고 한국계 영화 창작자의 장편 데뷔작 및 차기작 개발을 지원 중이다﻿.매년 공모를 통해 8개 프로젝트를 뽑아 약 4개월간 시나리오 개발 멘토링을 진행하며, 최종 선정된 3명에게는 각각 1만 캐나다달러의 창작지원금을 제공한다. 올해까지 3년간 총 24개 프로젝트가 멘토링을 받았으며, 9명의 창작자가 최종 선정됐다.지원작들의 성과도 이어지고 있다. 2024년 수상자인 로이드 리 최 감독의 ‘루의 운수 좋은 날’은 제78회 칸영화제 감독주간과 제30회 부산국제영화제에 초청됐다. 지난해 수상자 제롬 유 감독의 ‘몽그렐스’는 로스앤젤레스 아시안 퍼시픽 영화제에서 베스트 내러티브 장편상을 받고 국내에서도 개봉했다.올해 최종 선정자는 ‘아이 돈트 언더스탠드’의 앤드리아 방, ‘디 인비저블 랜드 오브 러브’의 지윤 준 리, ‘카멜리아 걸’의 조시 김이다. 시상식은 지난 12일(현지시간) 제51회 토론토국제영화제 ‘한국 영화의 밤’에서 열렸다.CJ문화재단은 이날 TIFF와 영화진흥위원회에 감사패를 전달하고 K스토리 펀드 협약을 3년 연장하는 서명식도 진행했다. ﻿