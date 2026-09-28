갤럭시 폴드8, 유럽 5개국 소비자 평가서 1위

2026-09-28 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈가 유럽 주요 5개국 소비자 전문지 평가에서 폴더블 스마트폰 부문 1위를 차지했다.27일 업계에 따르면 갤럭시 Z 폴드8과 폴드8 울트라는 이탈리아·스페인·포르투갈·네덜란드·벨기에 등 유럽 5개국 소비자 전문지의 폴더블 스마트폰 평가에서 최고점을 기록했다.이탈리아 소비자단체 알트로콘슈모의 평가에서는 갤럭시 Z 폴드8이 81점으로 폴더블 스마트폰 가운데 1위를 차지했다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 80점으로 뒤를 이었다. 스페인 소비자단체 오씨유와 포르투갈 데코 프로테스트의 평가에서도 폴드8이 81점, 폴드8 울트라가 80점을 받아 각각 1위와 2위에 올랐다. 네덜란드 콘슈멘텐본드에서는 두 제품이 각각 8.2점을 받아 공동 1위를 기록했다. 벨기에 테스트 아차트에서도 폴드8과 폴드8 울트라가 각각 80점으로 나란히 최고점을 받았다.