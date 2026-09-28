갤럭시 폴드8, 유럽 5개국 소비자 평가서 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

갤럭시 폴드8, 유럽 5개국 소비자 평가서 1위

송수연 기자
송수연 기자
입력 2026-09-28 00:25
수정 2026-09-28 00:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈가 유럽 주요 5개국 소비자 전문지 평가에서 폴더블 스마트폰 부문 1위를 차지했다.

27일 업계에 따르면 갤럭시 Z 폴드8과 폴드8 울트라는 이탈리아·스페인·포르투갈·네덜란드·벨기에 등 유럽 5개국 소비자 전문지의 폴더블 스마트폰 평가에서 최고점을 기록했다.

이탈리아 소비자단체 알트로콘슈모의 평가에서는 갤럭시 Z 폴드8이 81점으로 폴더블 스마트폰 가운데 1위를 차지했다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 80점으로 뒤를 이었다. 스페인 소비자단체 오씨유와 포르투갈 데코 프로테스트의 평가에서도 폴드8이 81점, 폴드8 울트라가 80점을 받아 각각 1위와 2위에 올랐다. 네덜란드 콘슈멘텐본드에서는 두 제품이 각각 8.2점을 받아 공동 1위를 기록했다. 벨기에 테스트 아차트에서도 폴드8과 폴드8 울트라가 각각 80점으로 나란히 최고점을 받았다.

송수연 기자
2026-09-28 B2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
갤럭시 Z8 시리즈가 평가받은 제품 카테고리는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로