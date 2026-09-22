열 식히고, 배터리 꽂고… LG, MS·엔비디아와 ‘AI 동맹’

구광모 회장 ‘AI 인프라’ 승부수

이미지 확대 구광모(오른쪽) LG그룹 회장이 21일(현지시간) 최고경영진 회의를 위해 방문한 미국 워싱턴주 레드먼드 마이크로소프트(MS) 본사에서 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)와 만나 사진을 찍고 있다.

링크드인 캡처 닫기 이미지 확대 보기 구광모(오른쪽) LG그룹 회장이 21일(현지시간) 최고경영진 회의를 위해 방문한 미국 워싱턴주 레드먼드 마이크로소프트(MS) 본사에서 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)와 만나 사진을 찍고 있다.

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세줄 요약 LG가 MS와 AI 데이터센터 인프라 협력을 추진하고, LG전자와 LG에너지솔루션은 엔비디아의 AI 팩토리 생태계에 합류했다. 냉각, 전력, 배터리, IT 역량을 묶어 글로벌 AI 인프라 시장 공략에 속도를 냈다. MS와 AI 데이터센터 인프라 협력 확대

LG전자·LG엔솔, 엔비디아 AI 팩토리 합류

냉각·배터리·IT 역량 묶어 시장 공략

2026-09-23 B1면

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구광모 LG그룹 회장이 새 성장축으로 인공지능(AI) 데이터센터 인프라를 낙점했다. 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)와 냉각·전력·정보기술(IT) 인프라 협력을 논의한 데 이어, LG전자와 LG에너지솔루션은 엔비디아의 차세대 AI 팩토리 생태계에 합류했다. 전자·배터리·IT서비스 등 계열사들의 강점을 묶어 글로벌 AI 인프라 시장을 공략하는 행보가 본격화됐다.LG는 21일(현지시간) 미국 워싱턴주 레드먼드 MS 본사에서 구 회장과 나델라 CEO 등이 참석한 가운데 최고경영진 회의를 열었다고 22일 밝혔다. 권봉석 LG 최고운영책임자(COO), 류재철 LG전자 CEO, 홍범식 LG유플러스 CEO, 현신균 LG CNS CEO, 정수헌 LG사이언스파크 대표 등도 함께했다.양측의 협력이 구체화된 분야는 AI 데이터센터(AI DC)가 대표적이다. MS가 세계 각지에서 데이터센터를 확대하는 과정에 LG의 냉각·전력·IT 인프라를 공급하는 방안을 추진한다. 단기적으로는 대용량 냉각 솔루션을 중심으로 사업 기회를 찾고, 중장기적으로는 주요 설비를 공장에서 미리 제작한 뒤 현장에서 조립해 공사 기간을 줄이는 ‘프리팹’ 데이터센터까지 협력 범위를 넓힐 계획이다.LG 내부의 AI 전환(AX)에도 MS 기술을 활용한다. 사무직 임직원을 대상으로 생성형 AI 업무도구 ‘코파일럿’과 클라우드 플랫폼을 도입하고, 로봇 등이 현실 공간을 인식하고 움직이는 피지컬 AI 모델의 개발·학습에도 MS의 고성능 컴퓨팅 자원을 활용할 방침이다.LG가 AI DC를 새 성장축으로 보는 배경에는 계열사별 사업 역량을 집중할 수 있다는 점이 깔려 있다. LG전자는 냉각, LG에너지솔루션은 배터리, LG CNS와 LG유플러스는 데이터센터 설계·운영과 IT 인프라 역량을 갖고 있다. AI 서버의 전력 소비와 발열이 커질수록 이들 사업의 연계 효과도 커질 수 있다.엔비디아와의 협력은 이런 전략이 실제 사업으로 이어지고 있음을 보여준다. LG전자의 2.5메가와트(㎿)급 냉각수분배장치(CDU)는 22일 엔비디아의 ‘DSX 레디’ 승인을 받았다. 여러 대의 고성능 서버 랙을 한꺼번에 액체로 식히는 장비로, 엔비디아가 AI 팩토리에 요구하는 냉각 기준을 충족했다. LG전자는 앞서 600킬로와트(㎾)와 1㎿급 CDU도 규격 승인을 받아 소·중·대용량 제품군을 갖췄다.LG에너지솔루션도 배터리에너지저장장치(BESS)로 DSX 레디 파트너에 이름을 올렸다. 선정된 업체는 전 세계 3곳으로, 국내 배터리 기업 중에서는 유일하다. AI 서버의 전력 사용량이 순간적으로 급증할 때 배터리가 충·방전하며 부하를 조절하고 전압을 안정적으로 유지하는 역할을 한다. LG에너지솔루션은 연말까지 북미에서 50기가와트시(GWh) 이상의 에너지저장장치(ESS) 생산능력을 확보할 계획이다.