한국엡손, 프린팅 기업 넘어 산업용 로보틱스·잉크젯 확대…초정밀 기술로 B2B 공략

한국엡손, 요시다 대표 첫 방한 간담회

로보틱스·산업용 잉크젯 확대…B2B 공략

프린팅 기업서 고정밀 기반 부품·자동화 기업으로

지난해 정밀 이노베이션 205%·산업로보틱스 24%↑

이미지 확대 요시다 준키치 세이코 엡손 대표이사 사장이 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 미디어 간담회에서 글로벌 비전과 중장기 성장 전략을 발표하고 있다.

한국엡손 제공 닫기 이미지 확대 보기 요시다 준키치 세이코 엡손 대표이사 사장이 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 미디어 간담회에서 글로벌 비전과 중장기 성장 전략을 발표하고 있다.

한국엡손 제공

세줄 요약 한국엡손이 창립 30주년을 맞아 로보틱스, 산업용 잉크젯, 마이크로디바이스를 앞세운 중장기 성장 전략을 공개했다. 2035년까지 산업용 비중을 키우고, 한국에서는 반도체·이차전지·IT 기업을 대상으로 B2B 사업을 확대할 계획이다. 프린팅 중심에서 산업용 기술 기업 전환 선언

로보틱스·산업용 잉크젯·마이크로디바이스 육성

한국 반도체·이차전지·IT 대상 B2B 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국엡손이 차세대 성장 전략으로 로보틱스와 산업용 잉크젯, 마이크로디바이스 등 기업 간 거래(B2B)를 공략한다. 프린팅 사업에서 축적한 초소형·고정밀 기술을 산업 현장에 적용해 사업 구조를 ‘프린터 기업’에서 ‘산업용 기술 기업’으로 전환한다는 전략이다.세이코엡손은 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 한국엡손 창립 30주년 및 글로벌 최고경영자(CEO) 방한 미디어 간담회를 열고 이 같은 내용의 중장기 성장 전략을 발표했다.요시다 준키치 세이코엡손 대표이사 사장은 이날 향후 10년 장기 비전인 ‘엔지니어드 퓨처 2035’를 공개하며 “지금까지 축적해온 코어 기술을 기반으로 성장 영역에서 사업 확대를 지속하겠다”고 밝혔다. 요시다 대표의 한국 방문은 취임 이후 처음이다.엡손의 사업 전환을 이끌 핵심은 로보틱스와 산업용 잉크젯, 마이크로디바이스다. 현재 전체 매출의 약 33%인 산업용 영역의 매출 비중을 2035년 50%까지 끌어올리고, 전체 사업이익에서 차지하는 비중도 45%에서 70%까지 높인다는 목표다.기존 프린팅 사업을 축소하는 대신 이를 안정적인 수익 기반으로 유지하면서 제품을 만들며 축적한 정밀 기술을 산업용 부품과 소재, 자동화 분야로 확장한다는 구상이다. 엡손은 현재 매출의 약 70%를 프린팅 사업에서 거두고 있다.로보틱스에서는 수평 다관절 방식의 스카라(SCARA) 로봇과 6축 로봇 등을 앞세워 전자·반도체 기업을 중심으로 자동화 수요를 공략한다. 반복 작업뿐 아니라 정밀도가 요구되는 제조 공정으로 로봇 적용 분야를 넓힐 계획이다.산업용 잉크젯은 기존 프린터의 ‘출력’ 개념을 제조 공정으로 확장하는 분야다. 엡손은 잉크젯 솔루션과 프린트헤드 기술을 기반으로 상업·산업용 프린팅은 물론 굿즈 제작, 온디맨드 생산 등 디지털 제조 영역으로 사업을 확대하고 있다.마이크로디바이스도 성장축으로 꼽힌다. 엡손은 수정 원재료의 제조·가공부터 반도체와 수정 디바이스 기술까지 확보하고 있다. 데이터센터와 서버, 고속통신 시장에서 데이터 처리량과 통신 속도가 높아질수록 정밀한 타이밍 제어와 저전력·소형 부품에 대한 수요가 커질 것으로 보고 관련 사업을 확대한다.요시다 대표는 “그래픽처리장치(GPU)와 메모리 분야에 큰 투자가 이뤄지고 있다”며 “데이터센터와 서버, 통신 속도가 빨라질수록 소비되는 전력도 많아진다”고 말했다. 이어 “엡손은 데이터 전송과 서버, 데이터센터 등 고정밀 타이밍이 요구되는 영역에 대응하면서 저전력과 소형화를 함께 구현하고 있다”고 설명했다.사업구조 전환을 위한 투자도 본격화한다. 엡손은 2026~2028년 성장·전략 분야에 총 2800억엔(약 2조 4000억원)을 투자한다. 이 가운데 성장 분야 투자와 인수·합병(M＆A) 등 전략 투자를 통해 로보틱스와 정밀 이노베이션 등 신성장 영역을 확대할 계획이다.수익성 개선도 병행한다. 엡손은 글로벌 운영체계와 공급망을 재설계하고 고정비 구조와 자산 효율을 개선해 3년간 260억엔 규모의 수익 개선을 추진한다. 2028회계연도까지 투하자본이익률(ROIC) 8% 이상, 자기자본이익률(ROE) 10% 이상, 매출이익률(ROS) 8% 이상을 달성한다는 목표도 제시했다.한국 시장에서도 산업용 사업 확대에 나선다. 한국엡손은 지난해 회계연도 매출 2276억원을 기록해 전년보다 약 28% 성장했다. 특히 정밀 이노베이션 부문 매출이 205%, 산업·로보틱스 부문이 24% 증가하며 성장을 이끌었다.정밀 이노베이션 부문에서는 잉크젯 솔루션을 기반으로 프린트헤드 사업을 확대했고, 산업·로보틱스 부문에서는 상업·산업용 프린팅과 자동화 분야로 적용처를 넓혔다. 한국엡손은 국내 반도체·이차전지·IT 기업을 대상으로 산업용 잉크젯과 로보틱스 등 B2B 사업을 확대할 계획이다.요시다 대표는 “한국은 반도체, 이차전지, IT 등 첨단산업 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 중요한 전략 시장”이라며 “단순한 판매 시장을 넘어 새로운 가치를 함께 만들어가는 ‘공동 창조 파트너’로 보고 있다”고 말했다.모로후시 준 한국엡손 대표는 “30주년은 지난 성과를 돌아보는 동시에 앞으로의 성장을 준비하는 새로운 출발점”이라며 “엡손만의 정밀 기술과 엔지니어링 역량을 바탕으로 산업의 혁신과 생산성 향상을 지원하겠다”고 말했다.