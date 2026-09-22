美·中, AI 패권경쟁 속 ‘안전 협력’ 시험대…정상회담서 어디까지 구체화할까

베센트·허리펑 지난 20일 뉴욕 회동…AI 등 정상회담 의제 조율

美, ‘AI 통보체계’ 제안…中 공식적 답변 없어

AI 안전 분야 협력이 구체화시 한국 기업 부담될 수도

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 5월 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에 참석하고 있다. 베이징 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 5월 14일(현지 시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬에 참석하고 있다. 베이징 뉴시스

세줄 요약 미·중 정상회담의 핵심 의제로 AI 안전 협력이 떠올랐다. 미국은 국가안보에 영향을 주는 AI 사고에 대비해 중국과 직통 연락망, 이른바 AI 핫라인을 제안했다. 다만 반도체 수출통제 등 첨단기술 갈등은 별개로 남아 있다. 미·중 정상회담, AI 안전 협력 논의

미국, 중국에 AI 핫라인·통보체계 제안

첨단기술 경쟁은 지속, 수출통제는 제외

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미국과 중국의 인공지능(AI) 패권 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데 24일(현지시간) 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 양국의 AI 안전 협력이 어디까지 구체화될지 관심이 쏠린다. 앞서 미국 측은국가안보를 위협하는 AI 사고에 대응하고자 중국에 직통 연락망(핫라인)을 제안한 상태라 이번 정상회담에서 이를 공식화할 수 있을지 주목된다.24일 외신 등에 따르면 시 주석은 23일(현지시간) 워싱턴DC 인근 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착했고, 이튿날 트럼프 대통령과 정상회담을 갖는다. 이번 회담의 핵심 의제로 AI 문제가 올라갈 예정으로 이미 고위급 차원에서 AI 대화와 사고 통보 체계 구축 방안이 논의된 만큼, 정상회담에서 이를 공식화하거나 후속 실무협의로 이어갈지가 관건이다.정상회담을 앞두고 스콧 베센트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리는 지난 20일(현지시간) 뉴욕에서 약 8시간 동안 회담을 갖고 무역 현안과 함께 AI 문제를 논의했다. 베센트 장관은 회담 뒤 기자들에게 “중국 측과 매우 성공적인 협의를 했다”고 평가하며 이번 회담에서 양국 간 새로운 ‘미중 AI 대화’를 만드는 방안이 논의됐다고 밝혔다. 특히 미국 측은 국가안보에 영향을 미치는 AI 관련 사건이 발생할 경우 양국이 서로 알리는 ‘통보 체계’를 제안했다. AI 사고가 국가안보 위협으로 번질 경우 양국이 신속하게 직접 소통할 수 있는 일종의 ‘AI 핫라인’ 성격을 갖는다. AI는 미중 경쟁의 대상이지만, 양국 모두 통제하지 못할 경우 직접적인 안보 위협이 될 수 있기 때문에 최소한의 소통 채널이 필요하다고 본 것으로 풀이된다.반면 중국이 미국의 제안에 어떤 입장을 밝혔는지는 알려지지 않았다. 허 부총리와 리 대표는 당시 회담 뒤 언론 브리핑을 하지 않았다. 다만 중국 관영 신화통신은 양측이 경제·무역 문제를 놓고 ‘솔직하고 깊이 있으며 건설적인 교류’를 했다며 AI 관련 문제에 대해서도 대화를 진행했다고 보도했다.고위급 논의는 지난 5월 미·중 정상회담에서 AI 개발과 관련한 양국 협의 가능성이 처음 거론된 이후 구체적인 후속 논의가 이뤄졌다는 점에서도 주목받았다.다만 AI 안전 분야에서의 대화가이번 협상에서도 첨단 AI 반도체와 반도체 제조장비에 대한 미국의 대중국 수출통제 문제는 논의 대상에서 제외됐다.이런 가운데 미국 주요 빅테크 수장들이 시 주석을 위한 백악관 국빈만찬에 대거 참석할 예정이라는 점도 관심사다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 제프 베이조스 아마존 창업자, 일론 머스크 테슬라 CEO 등이 참석할 예정이다. 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO와 크리스티아누 아몬 퀄컴 CEO도 참석하는 것으로 알려졌다.미국 AI 산업의 핵심 기업들이 한자리에 모이는 만큼 이번 만찬은 미·중 정상 간 외교뿐 아니라 AI 산업을 둘러싼 양국의 이해관계가 교차하는 자리이기도 하다. 특히 AI 산업의 경쟁력이 반도체와 데이터센터, 클라우드 등 공급망 전반의 경쟁력과 연결된다는 점에서 빅테크들의 움직임 역시 정상회담의 주요 관전 포인트가 될 전망이다. 정부 간 AI 안전 논의와 별개로 빅테크 차원의 AI 안전·위험 관리 논의가 정상회담을 전후해 부각될지도 관심사다.한국 반도체 산업에도 이번 회담 결과가 변수로 작용할 수 있다. AI 안전을 둘러싼 미·중 간 협력이 국가안보 차원의 사고 대응을 넘어 AI 인프라와 공급망 관리로 확대될 경우 국내 반도체 기업에도 새로운 보안·관리 기준이 요구될 수 있기 때문이다. 업계 관계자는 “미중 AI 안전 협력이 확대될수록 공급망에 대한 관리, 통제가 강화될 가능성이 있다”고 말했다. 다만 현재 논의는 AI 사고 발생 시 양국 간 소통과 정보 공유에 초점이 맞춰져 있어 국내 반도체 업계에 미칠 직접적인 영향은 제한적이라는 분석도 나온다.