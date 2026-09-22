건설·제조·유통 인재 다 모여라… 호반그룹 ‘세 자릿수’ 신입 공채

글로벌·주니어프로 전형 운영

24일부터 내달 11일까지 접수

이미지 확대 호반그룹 신입사원 공개채용 예비 지원자들이 지난 11일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 열린 사옥 초청 채용설명회에서 현직자들의 직무와 채용 관련 설명을 듣고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹 신입사원 공개채용 예비 지원자들이 지난 11일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 열린 사옥 초청 채용설명회에서 현직자들의 직무와 채용 관련 설명을 듣고 있다.

호반그룹 제공

2026-09-22 B4면

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호반그룹이 건설·제조·유통·레저 등 주요 계열사에서 세 자릿수 규모를 뽑는 ‘2027년도 신입사원 공개채용’에 나선다고 21일 밝혔다.모집 분야는 호반건설·호반산업·호반TBM 등 건설계열의 주택사업·시공·오픈이노베이션, 대한전선의 생산·엔지니어·영업·R＆D, 호반호텔앤리조트·호반골프 등 레저계열의 경영지원·서비스, 호반프라퍼티의 마케팅, 대아청과의 영업 등이다.호반그룹은 맞춤형 채용 전형도 운영한다. ‘그룹인재 전형’은 미래 성장을 이끌 경영 부문 인재를 그룹 차원에서 선발·육성해 주요 계열사에 배치하는 방식이다. ‘글로벌인재 전형’은 해외사업 확대에 대비해 외국인 유학생을 뽑고, ‘주니어프로 전형’은 직무 전문성을 넓히려는 1~5년차 주니어급 경력자를 대상으로 한다.선발 과정에서는 인공지능(AI)이 대체할 수 없는 사고력과 문제해결 역량도 중점적으로 본다. 올해 새로 도입한 ‘AI 오픈(Open) 인터뷰’에서는 지원자가 AI로 정보를 찾되, 문제를 스스로 정의하고 논리적으로 풀어가는 과정을 평가한다. 지원서 접수는 오는 24일부터 다음 달 11일까지 호반그룹 채용 사이트에서 진행된다. 이후 서류 전형과 인성 검사, 면접 전형 등을 거쳐 최종 합격자를 선발하며 입사는 내년 1월 예정이다.