한미글로벌, SK하이닉스 美인디애나 HBM 공장 건설 사업관리 수행

2024년 프리콘 단계부터 참여…완공까지 PM 수행

이미지 확대 SK하이닉스 미국 인디애나주 첨단 패키징 공장 조감도. SK하이닉스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 미국 인디애나주 첨단 패키징 공장 조감도. SK하이닉스 제공

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건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌은 SK하이닉스가 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 건설 중인 고대역폭 메모리(HBM) 패키징 공장 프로젝트의 건설사업관리 용역을 수행하고 있다고 21일 밝혔다.SK하이닉스는 지난달 27일(현지시간) 미국 인디애나주 웨스트라피엣 퍼듀대학교 할로웨이 체육관에서 인공지능(AI) 메모리용 어드밴스드 패키징(첨단 반도체 후공정) 생산기지 기공식을 개최했다. 이곳은 SK하이닉스가 미국에 처음 구축하는 AI 메모리 생산거점으로 총 40억달러 이상이 투입된다. 지난 3월 터파기를 시작해 공사가 진행되고 있다. 오는 2028년 10월 클린룸 완공을 목표로 하고 있다.한미글로벌은 지난 2024년 8월부터 이 프로젝트의 프리콘 단계부터 참여했고 2028년 클린룸 완공시점까지 공장 건설사업 관리 업무를 맡는다. SK하이닉스의 한국과 미국 협력사 관리를 포함한 설계관리, 공정 및 원가관리, 품질, 안전, 리스크 등 공장 건설사업의 주요 관리 업무를 수행하고 있다.한미글로벌은 현재 국내 기업의 미국 내 반도체, 이차전지, 해저케이블 생산기지 등 첨단 산업시설 건설 프로젝트 20여 개를 관리하고 있다.