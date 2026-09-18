두산로보틱스 신임 CEO에 권영민 사장…“경쟁력 강화 기대”

“글로벌 사업 경험…중장기 성장 이끌 것”

이미지 확대 두산로보틱스 신임 최고경영자(CEO) 권영민 사장. 두산 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산로보틱스 신임 최고경영자(CEO) 권영민 사장. 두산 제공

세줄 요약 두산로보틱스가 권영민 사장을 신임 CEO로 선임했다. 권 사장은 두산그룹과 두산인프라코어, 두산밥캣, 두산모트롤 등에서 전략과 글로벌 사업을 맡아온 인물이다. 회사는 글로벌 사업 경험을 바탕으로 협동로봇과 AI 솔루션 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대했다. 권영민 사장, 두산로보틱스 신임 CEO 선임

두산그룹·두산밥캣 등서 전략·글로벌 사업 경력

협동로봇·AI 솔루션 경쟁력 강화 기대

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두산로보틱스가 신임 최고경영자(CEO)로 권영민 사장을 선임했다고 18일 밝혔다.권영민 사장은 1990년 연세대 공과대학을 졸업하고 1999년 미국 일리노이대 경영대학원에서 회계학 석사 학위를 받았다.이후 2000년 ㈜두산 전략기획본부에 입사한 뒤 그룹 내 주요 계열사에서 전략과 글로벌 사업 등을 담당해 왔다.2010~2017년 두산인프라코어(현 HD건설기계)에서 중국 영업·마케팅 및 글로벌 서비스 총괄 전무를 지냈고, 2018~2020년 두산밥캣 최고전략책임자(CSO)를 역임했다. 2021년부터는 두산밥캣 자회사인 두산모트롤의 대표이사로 회사를 이끌어왔다.두산로보틱스는 “글로벌 사업과 경영 전반에서 쌓은 경험을 바탕으로 중장기 성장과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 했다.두산로보틱스는 두산그룹의 로봇 전문기업이다. 사람과 같은 공간에서 작업할 수 있는 협동로봇을 주력으로 생산하고 있다. 제조·물류·식음료·의료 등으로 적용 분야를 넓히면서 인공지능(AI) 기반 로봇 설루션과 소프트웨어 플랫폼 사업을 확대하고 있다.