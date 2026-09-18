네이버클라우드 “군이 주도하고 민간이 뒷받침”…국방 소버린 AI 전략 제시

세줄 요약 네이버클라우드가 국방 AI 전략 세미나에서 군이 데이터와 모델 통제권을 갖고 민간 기술을 폐쇄망에서 검증·전력화하는 ‘국방 소버린 AI’ 구상을 내놨다. 현장배치 엔지니어가 운용 과정에 참여해 성능을 계속 개선하고, 공간지능과 월드모델로 전장 이해를 높이겠다고 했다. 군이 데이터·모델 통제권 확보하는 국방 AI 구상

민간 기술을 폐쇄망에서 검증·전력화하는 전략

현장배치 엔지니어로 지속 개선하는 체계 제안

이미지 확대 18일 서울 신라호텔에서 열린 네이버클라우드 ‘국방 AI 전략 세미나’에서 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 네이버클라우드 제공 닫기 이미지 확대 보기 18일 서울 신라호텔에서 열린 네이버클라우드 ‘국방 AI 전략 세미나’에서 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 네이버클라우드 제공

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네이버클라우드가 군이 데이터와 인공지능(AI) 모델의 통제권을 직접 확보하면서 민간 기술을 빠르게 전력화하는 ‘국방 소버린 AI’ 전략을 제시했다. 단순히 AI 모델이나 인프라를 공급하는 데 그치지 않고, 민간 기술을 군의 실제 작전 환경에 맞게 연결·검증해 지속적으로 고도화하는 역할까지 맡겠다는 구상이다.네이버클라우드는 18일 서울 신라호텔에서 국방부와 합동참모본부, 각 군 관계자 등 550명이 참석한 가운데 ‘국방 AI 전략 세미나’를 열었다. 김유원 네이버클라우드 대표는 “국방 AI는 기술 도입에서 끝나는 것이 아니라 군이 필요로 하는 문제를 정의하고 현장에서 검증해 전력화하는 과정까지 이어져야 한다”고 말했다.핵심은 데이터와 모델의 통제권을 군에 두는 것이다. 네이버클라우드는 민간의 인프라·AI 모델·애플리케이션 역량을 결집한 뒤 폐쇄망에서 군 데이터와 연결하고, 효과를 확인할 수 있는 임무부터 단계적으로 실증하는 방식을 제안했다. 이후 현장배치 엔지니어(FDE)가 실제 운용 과정에 참여해 요구사항을 반영하고 성능을 지속적으로 개선한다는 계획이다.이는 민간의 빠른 기술 발전을 활용하면서도 보안과 자립성이 중요한 국방 분야에서는 특정 외부 모델이나 사업자에 대한 의존도를 낮추겠다는 의미가 있다. 네이버클라우드는 자체 클라우드 인프라와 AI 모델, 보안 기술을 바탕으로 인프라부터 실제 임무 적용까지 국방 AI 전환 전 과정을 지원한다는 구상이다.기술적으로는 자율 무기체계가 서로 다른 센서와 플랫폼에서 수집한 정보를 같은 상황으로 이해할 수 있도록 하는 ‘공동 의미 체계’를 강조했다. 이를 위해 드론 영상과 센서 정보를 3차원 공간으로 구조화하는 공간지능과, 지형·기상·레이더 등 전장 변수를 가상 환경에서 학습·예측하는 월드모델을 활용하는 방안도 제시했다.김 대표는 “기업의 역할은 전면에 나서기보다 군이 필요로 하는 영역에서 가장 빠르고 정확하게 기술을 지원하는 것”이라며 “군과 방산기업, 스타트업, 연구기관의 역량을 연결하고 뒷받침하는 핵심 파트너가 되겠다”고 말했다.