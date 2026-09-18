삼성전자, 교사 500명 의견 담은 ‘갤럭시 클래스룸’ 출시

세줄 요약 삼성전자가 학교의 갤럭시 기기 도입부터 관리, 활용까지 지원하는 교육 솔루션 ‘갤럭시 클래스룸’을 출시했다. 교사는 학생 기기를 실시간으로 확인하고 앱 실행, 화면·기기 잠금까지 할 수 있으며 최대 60대까지 관리한다. 교사 500여명이 기획에 참여했고, 내년 1월 구글 교육 계정 연동도 지원한다. 교사 500명 의견 반영한 교육 솔루션 출시

학생 기기 실시간 관리·원격 제어 기능 제공

공교육 조달사업 진출과 무상서비스 확대

이미지 확대 교사가 ‘갤럭시 클래스룸’의 교실 수업용 솔루션 ‘삼성 녹스 클래스룸’을 활용해 학생용 태블릿을 그룹별로 구성해 협업 수업을 진행하고 있다. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 교사가 ‘갤럭시 클래스룸’의 교실 수업용 솔루션 ‘삼성 녹스 클래스룸’을 활용해 학생용 태블릿을 그룹별로 구성해 협업 수업을 진행하고 있다. 삼성전자 제공

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삼성전자가 학교의 갤럭시 기기 도입부터 관리, 활용까지 지원하는 교실 맞춤형 교육 솔루션 ‘갤럭시 클래스룸’을 17일 출시했다.갤럭시 클래스룸은 교실 수업용 태블릿·PC 관리 솔루션 ‘녹스 클래스룸’, 사용자 맞춤 환경 구성 솔루션 ‘녹스 컨피규어’, 무상 서비스 혜택을 묶은 패키지다. 핵심인 녹스 클래스룸은 교사가 PC나 전자칠판에서 학생 기기 사용 상태를 실시간으로 확인하고, 필요한 앱을 원격 실행하거나 화면·기기를 잠글 수 있도록 했다. 최대 60명의 학생 기기를 한 번에 관리할 수 있다.현직 초중고 교사 500여명이 초기 기획 단계부터 개발에 참여해 실제 수업 현장의 요구를 반영했다. 그룹별 기기 관리와 화면 공유, 원격 지원 기능도 제공하며 내년 1월부터는 구글 교육 계정과의 연동도 지원한다.학교는 녹스 컨피규어를 통해 교육용 애플리케이션을 태블릿에 일괄 설치하고 부팅 시 지정 앱을 자동 실행하도록 설정할 수 있다. 삼성전자는 갤럭시 클래스룸을 통해 구매한 태블릿과 PC의 무상 서비스 기간도 각각 기존보다 최소 1년 이상 연장한다.삼성전자는 올해 하반기부터 갤럭시 클래스룸을 기반으로 공교육용 태블릿·PC 조달사업에도 나설 계획이다. 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 “갤럭시 클래스룸은 실제 교사들의 목소리를 반영해 수업 몰입도를 높일 수 있도록 기획했다”며 “교사와 학생들이 갤럭시 기기를 활용해 창의적인 활동에 집중할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.