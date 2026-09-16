효성重, 美빅테크 3865억원 수주… 조현준 승부수 또 통했다

2곳과 초고압변압기 공급 계약

조현준 효성 회장 닫기 이미지 확대 보기 조현준 효성 회장

세줄 요약 효성중공업이 미국 빅테크 2곳에 3865억원 규모의 765㎸·345㎸ 초고압변압기를 공급했다. 새로 건설되는 AI 데이터센터에 투입되며, 전력 수요 급증에 맞춰 미국 현지 생산 확대와 차단기·ESS까지 아우르는 전략이 주목받고 있다. 미국 빅테크 2곳에 3865억원 수주

AI 데이터센터 전력 수요 확대 반영

현지 생산·토털 솔루션 강화 전략

2026-09-16 B2면

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효성중공업은 미국 빅테크 2곳에 각각 2200억원 규모의 765㎸ 초고압변압기와 1665억원 규모의 345㎸ 초고압변압기를 공급한다고 15일 밝혔다. 이번에 수주한 변압기는 미국 남부와 북부 지역에 새로 건설되는 인공지능(AI) 데이터센터에 투입될 예정이다.AI 데이터센터 투자 확대에 따른 미국 내 전력 소비 증가로 초고압변압기 등 송배전 설비 수요도 늘면서, 효성중공업은 현지 생산 기반을 강화하고 있다. 2020년 인수한 미국 테네시주 멤피스 초고압변압기 공장은 현재 증설을 진행 중이며, 증설이 완료되면 미국 내 최대 규모의 초고압변압기 생산능력을 갖추게 된다.지난 7월에는 북미 에너지 인프라 기업 콴타와 초고압차단기 합작법인을 설립해 변압기에 이어 차단기까지 현지 생산 체제를 구축했다. 또 이달 초 변압기·차단기 등 전력설비와 에너지저장장치(ESS), 마이크로그리드, 스태콤(STATCOM) 등 전력 안정화 설비 인력을 한데 모은 ‘데이터센터사업팀’도 신설했다.효성중공업은 미국 765㎸ 초고압변압기 시장에서 2010년대 초부터 시장점유율 1위를 유지해왔다. 현재 미국 송전망에 설치된 765㎸ 초고압변압기의 절반가량을 공급했다. 특히 효성중공업의 올해 8월까지 신규 수주액은 약 9조 3000억원으로 지난해 연간 수주액을 넘어섰다.조현준 효성 회장은 “전력 인프라 수요가 폭발하며 60년 만의 슈퍼사이클이 왔다”며 “변압기와 차단기는 물론 HVDC·스태콤·ESS 등 전력 안정화 시스템을 아우르는 토털 솔루션 경쟁력을 기반으로 5년 안에 글로벌 톱3로 도약하겠다”고 말했다.