SKT, 롯데월드 심야 대관… 장기고객 3000명 즐겼다

초청 행사 ‘어드벤처 데이’ 열어

2026-09-15 B3면

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SK텔레콤이 롯데월드 어드벤처 실내 전체를 심야 대관해 10년 이상 장기고객과 동반자 3000명을 초청하는 ‘어드벤처 데이’를 열었다고 14일 밝혔다.초청 고객들은 인기 실내 어트랙션 11종을 이용하고 T 빙고, 전국장기고객자랑, 타임캡슐 상점, 휴대폰 결제 부스 등 체험형 이벤트에 참여했다. 행사는 지난 12일 밤 11시부터 13일 새벽 5시까지 진행됐다.이번 행사는 SK텔레콤이 올해 확대 개편한 ‘T 장기고객 프로그램’의 가을 행사다. 고객의 취향과 생활 방식에 맞춰 일상에서 쉽게 접하기 어려운 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 봄에는 ‘숲캉스 데이’, 여름에는 ‘테이블 데이’와 ‘콘서트 데이’를 운영했다. 오는 12월엔 뮤지컬 ‘시카고’ 일부 회차를 장기고객을 위해 단독 대관하는 ‘뮤지컬 데이’도 진행할 예정이다.