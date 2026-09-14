SNT에너지 HRSG 기술력, 대산 LNG집단에너지사업서 확인

290㎽급 발전시설에 핵심 설비 공급

국내외 복합화력·산업용 발전시장 확대 추진

이미지 확대 14일 충남 서산시 HD현대오일뱅크 대산공장에서 열린 ‘HD현대이앤에프 대산 LNG 발전소 준공식’에서 신경인(왼쪽 첫 번째) SNT에너지 대표이사 등 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.14. SNT에너지 제공 닫기 이미지 확대 보기 14일 충남 서산시 HD현대오일뱅크 대산공장에서 열린 ‘HD현대이앤에프 대산 LNG 발전소 준공식’에서 신경인(왼쪽 첫 번째) SNT에너지 대표이사 등 주요 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.14. SNT에너지 제공

세줄 요약 SNT에너지가 HD현대이앤에프의 대산 LNG집단에너지사업에 핵심 설비인 HRSG를 공급해 적기 납품과 성능시험을 완료했다. 이번 준공행사에서 기술력과 프로젝트 수행 역량을 다시 확인했고, 이를 바탕으로 국내외 복합화력과 산업용 발전, 글로벌 HRSG 시장으로 사업 확대를 추진할 계획이다. 대산 LNG집단에너지사업 HRSG 공급 완료

적기 납품·성능시험으로 기술력 입증

복합화력·산업용 발전 시장 확대 계획

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SNT에너지가 HD현대이앤에프의 충남 서산 대산 LNG집단에너지사업에 핵심 설비인 배열회수보일러(HRSG)를 공급하며 기술력을 입증했다.SNT에너지는 14일 충남 서산 HD현대오일뱅크 대산공장에서 열린 HD현대이앤에프 대산 LNG집단에너지사업 준공행사에 참석했다고 밝혔다.이날 행사에는 HD현대오일뱅크와 HD현대이앤에프, 현대엔지니어링 등 주요 관계사 대표와 프로젝트 관계자들이 참석했다.대산 LNG집단에너지사업은 대산지역 산업시설에 필요한 전력과 스팀을 안정적으로 공급하고자 추진됐다. 발전 용량은 약 290㎽ 규모다.SNT에너지는 현대엔지니어링으로부터 HRSG 공급 계약을 수주해 설비를 적기에 납품하고 성능시험까지 완료했다.HRSG는 가스터빈에서 발생하는 고온의 배기가스를 회수해 증기를 생산하는 설비로, 발전 효율을 높이고 산업시설에 필요한 증기를 공급하는 역할을 한다.SNT에너지는 이번 사업을 통해 중형 가스터빈과 연계한 HRSG 분야의 기술력과 프로젝트 수행 역량을 다시 확인했다고 설명했다. 이를 바탕으로 국내외 복합화력 및 산업용 발전 분야를 비롯해 글로벌 HRSG 시장으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.신경인 SNT에너지 대표이사는 “대산 LNG집단에너지사업의 성공적인 준공은 SNT에너지의 HRSG 기술력과 수행 역량을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”며 “축적된 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 HRSG 시장에서 입지를 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.