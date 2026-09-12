KT, ‘이음 에이전트’로 일상 속 ‘AI 동반자’ 구축…다음·무신사 등 기존 앱에 그대로 적용

KT, 정부 주도 ‘모두의 AI’ 구상안 발표

다음·무신사 등 기존 서비스에 AI 내재

앱·웹사이트 이용 중 별도 이음 AI로 연결

‘AI 세상을 모두에게’ 목표로 혜택 선제안

이미지 확대 이진형 KT AX사업본부장이 11일 KT 의 ‘모두의 AI’ 슬로건을 소개하고 있다.

KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 이진형 KT AX사업본부장이 11일 KT 의 ‘모두의 AI’ 슬로건을 소개하고 있다.

KT 제공

이미지 확대 KT는 11일 온라인 기자간담회를 열고 과학기술정보통신부가 주관한 ‘모두의 AI’ 사업의 구체적인 구상안을 공개했다. 사진은 핵심인 ‘이음 인사이드’의 연동 방식.

KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT는 11일 온라인 기자간담회를 열고 과학기술정보통신부가 주관한 ‘모두의 AI’ 사업의 구체적인 구상안을 공개했다. 사진은 핵심인 ‘이음 인사이드’의 연동 방식.

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세줄 요약 KT가 공공·교육·금융·쇼핑을 하나의 AI로 잇는 ‘모두의 AI’ 구상을 공개했다. 다음·무신사·직방·EBS 등 기존 앱에 AI를 내재화해 이용자가 별도 앱 없이 자연스럽게 AI를 쓰게 하는 ‘이음 에이전트’ 전략을 내세웠다. 기존 앱에 AI 내재화, 생활형 동반자 구상

공공·교육·금융·쇼핑 연결하는 모두의 AI 추진

국산 모델 결합한 멀티모델·토큰팩토리 적용

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KT가 공공·교육·금융·쇼핑 등 국민 생활과 밀접한 서비스를 하나의 인공지능(AI)으로 잇겠다는 ‘모두의 AI’ 구상안을 공개했다. 다음·무신사·직방·EBS 등 기존 서비스에 AI를 탑재해 이용자가 일상에서 자연스럽게 AI를 접하도록 할 예정이다.KT는 11일 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘모두의 AI’ 사업과 관련해 국내 AI·서비스 기업들과 함께 ‘이음인사이드’ 기반의 개방형 AI 생태계를 구축한다고 밝혔다.이진형 KT AX사업본부장은 이날 기자간담회에서 “생활과 밀접한 정보를 정확하게 검색하고 실행까지 연결해 명확한 ‘답을 주는 AI’는 아직 미비하다”며 “KT 컨소시엄은 ‘AI라는 세상을 모두에게’라는 슬로건 아래 국민에게 실제 필요한 쇼핑·공교육·부동산 등 다양한 서비스를 연결하는 ‘이음 에이전트’를 준비하고 있다”고 밝혔다.KT 컨소시엄에는 업스테이지·솔트룩스·다음·무신사·직방·EBS·매스프레소·BC카드 등 16개사가 참여한다. 핵심은 이음인사이드다. 이용자가 평소 사용하던 앱이나 웹사이트에 AI 기능을 내재화하고, 이를 별도의 이음 에이전트와 연결하는 방식이다. 예를 들어 직방에서 아파트를 검색하다 이음인사이드 버튼을 누르면 이음 에이전트가 해당 매물의 실거래가와 시세, 최근 등록 매물 등을 종합해 알려준다.이음인사이드는 단순한 검색 기능을 넘어 개인화된 정보를 제공하는 데 초점을 맞춘다. 이용자의 기존 검색·문의 내용 등을 기억해 필요한 정보를 먼저 제안하고, 공공 분야에서는 연령이나 거주지역 등 개인 정보를 바탕으로 받을 수 있는 혜택을 선제안한다. 행정 절차 안내와 신청·발급까지 대화형으로 이뤄져 디지털 소외계층도 쉽게 이용할 수 있다.KT는 ‘모두의 AI’ 자체 앱도 별도로 선보일 계획이다. 다음 등 기존 서비스에 이음인사이드를 적용해 이용자들이 별도의 앱을 찾지 않고도 자연스럽게 KT 모두의 AI로 유입되도록 한다는 전략이다. 이 과정에서 다음이 보유한 약 4800만개 계정도 적극 활용한다.기술적으로는 여러 국산 AI 모델을 한데 묶어 서비스 특성에 따라 최적의 모델을 선택하는 ‘멀티모델’ 전략을 내세웠다. 업스테이지의 ‘솔라’는 추론과 에이전트 도구 호출, 모티프테크놀로지스의 ‘모티프’는 긴 문맥 처리, NC AI의 ‘바르코’는 3D·사운드, KT의 ‘믿음’은 멀티모달 등 각 모델마다 강점을 살릴 예정이다.고객에 필요한 서비스에 적합한 모델을 자동으로 연결해줄 땐 KT의 AI 운영 플랫폼 ‘토큰팩토리’가 활용된다. 토큰팩토리를 통하면 토큰 처리량을 약 32%, 프롬프트 압축 기술까지 활용하면 입력 토큰을 최대 80% 줄일 수 있다는 게 KT의 설명이다. 자체 그래픽처리장치(GPU)를 활용하는 ‘폴백’ 체계도 토큰팩토리에 적용했다.이 본부장은 “모두의 AI가 지속 가능한 서비스가 되려면 정부 사업 기간 이후에도 기업들이 비용을 낮추고 수익을 창출할 수 있는 구조가 필요하다”며 “국산 AI 모델과 반도체, 인프라 기술을 결합해 국내 AI 생태계가 함께 성장할 수 있는 구조를 만들겠다”고 말했다.