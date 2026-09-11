삼성E＆A, 사우디서 4.7조원 규모 비료 프로젝트 수주

세줄 요약 삼성E＆A가 사우디아라비아에서 4조7000억원 규모의 비료 플랜트 SAN-7 프로젝트 EPC 계약을 따냈다. 주베일 산업단지에 암모니아와 요소비료 생산 설비를 짓고, 탄소포집장치도 적용해 경제성과 친환경성을 높인다. 사우디서 4조7000억원 비료 플랜트 수주

주베일 산업단지에 암모니아·요소비료 생산

탄소포집 적용, 전량 수출용 설비

이미지 확대 남궁 홍 삼성E＆A 사장과 파하드 미스퍼 알 바타르 사빅 애그리뉴트리언츠 사장이 최근 악수를 나누고 있다.

삼성E＆A 제공 닫기 이미지 확대 보기 남궁 홍 삼성E＆A 사장과 파하드 미스퍼 알 바타르 사빅 애그리뉴트리언츠 사장이 최근 악수를 나누고 있다.

삼성E＆A 제공

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삼성E＆A가 사우디아라비아에서 4조원대 대형 비료 플랜트 프로젝트를 수주했다.삼성E＆A는 사우디 국영 석유화학회사 사빅(SABIC)의 비료 부문 자회사 사빅 애그리뉴트리언츠와 ‘SAN-7 프로젝트’에 대한 EPC(설계·조달·시공) 계약을 체결했다고 11일 공시했다.해당 플랜트는 사우디 동부 주베일 산업단지에 건설되며, 천연가스를 원료로 하루 3500t의 암모니아를 생산해 이를 원료로 다시 7700t의 요소비료를 만드는 시설이다. 생산된 비료는 전량 수출된다.플랜트에는 연소 후 탄소포집장치(PCCC)가 포함돼 암모니아를 생산할 때 발생하는 이산화탄소를 요소비료 합성에 활용해 탄소 발생을 줄이고 경제성을 높인다고 삼성E＆A는 설명했다. 수주액은 약 35억 달러(약 4조 7000억원)로, 삼성E＆A가 단독으로 EPC를 수행해 2030년 완공 예정이다.삼성E＆A는 2003년 사우디에 처음 진출해 30여 건의 프로젝트를 수행했다. 2024년에는 창사 이래 최대 규모인 60억달러 규모의 파딜리 프로젝트를 수주하는 등 사우디 플랜트 시장에서 입지를 확고히 다졌다. 사빅의 주요 석유화학 프로젝트도 여러 건 수행했다.올해에는 24억달러 규모의 해외 화공 프로젝트, 7억 9000만 달러 규모의 중동 수처리 프로젝트에 이어 이번 비료 프로젝트를 따냈다. 이어 사우디와 카타르 등에서 비료, 가스 등 다수 프로젝트의 입찰에 참여하는 등 해외 수주를 이어갈 계획이다.삼성E＆A 관계자는 “기술력과 경험을 집약해 프로젝트를 성공적으로 수행함으로써 글로벌 비료 플랜트 수요 증가에 적극 대응할 계획”이라고 말했다.