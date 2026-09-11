무역협회, 박정성 통상교섭본부장과 간담회…“통상 리스크 적극 대응해 달라”

한국무역협회, 박정성 통상교섭본부장 초청

자동차·반도체 등 국내 수출기업 10곳 참여

“경쟁국보다 불리하지 않은 여건 중요”

이미지 확대 한국무역협회(KITA)가 11일 서울시 강남구 삼성동 트레이드타워에서 개최한 ‘통상교섭본부장 초청 무역업계 간담회’에서 이인호(왼쪽 두번째) 한국무역협회 부회장이 발언하고 있다.

한국무역협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국무역협회(KITA)가 11일 서울시 강남구 삼성동 트레이드타워에서 개최한 ‘통상교섭본부장 초청 무역업계 간담회’에서 이인호(왼쪽 두번째) 한국무역협회 부회장이 발언하고 있다.

한국무역협회 제공

세줄 요약 한국무역협회가 박정성 통상교섭본부장을 초청해 간담회를 열고 자동차·반도체 등 수출기업의 통상 애로를 들었다. 업계는 불확실한 통상환경 속에서 정부의 적극 대응과 협상 반영을 주문했고, 정부는 리스크 대응과 시장 다변화, 공급망 안정화를 약속했다. 무역협회, 박정성 본부장 초청 간담회 개최

수출기업들, 통상 리스크 대응과 협상 반영 요청

정부, 시장 다변화·공급망 안정화 추진 약속

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글로벌 통상환경의 불확실성이 커지는 가운데 자동차·반도체·철강 등 주요 수출기업들이 정부에 통상 리스크에 대한 적극적인 대응과 수출 경쟁력 강화를 주문했다.한국무역협회는 11일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 박정성 산업통상부 통상교섭본부장을 초청해 무역업계 간담회를 개최했다고 밝혔다. 정부의 통상정책 및 무역협정 논의 과정에 업계의 목소리를 반영하기 위해 마련된 자리다.이날 간담회에는 자동차·전기·철강·가전·반도체·식품 등 주요 수출기업 10개사가 참석해 최근 통상 현안과 수출 현장의 애로사항을 공유했다.이인호 무역협회 부회장은 “최근 통상환경의 불확실성이 커진 만큼 정부와 업계가 긴밀히 소통하고 협력해야 한다”며 “우리 기업이 경쟁국 기업보다 불리하지 않은 여건에서 수출할 수 있도록 현장의 의견을 정부의 대외협상과 정책에 적극 반영해야 한다”고 말했다.박 본부장은 “통상정책의 궁극적인 목표는 우리 기업이 세계 시장에서 더 많은 기회를 확보하고 안정적으로 활동할 수 있는 공간을 넓혀주는 것”이라며 “주요 통상 리스크에 적극 대응하는 한편 수출시장 다변화와 공급망 안정화를 통해 우리 기업의 선택지를 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.무역협회는 앞으로 업종별 통상 애로와 무역협정 관련 업계 의견을 지속적으로 수렴해 정부에 전달하고 주요 통상정책 동향도 업계와 공유할 계획이다.