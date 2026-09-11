SNT 창업 47주년…최평규 회장 “위기 속 기회 잡아야”

자동차부품·에너지·방산 등 경쟁력 강화

“끈기와 근면함으로 강건설계된 SNT 구축”

이미지 확대 창원국가산단 내 SNT 다이내믹스 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 창원국가산단 내 SNT 다이내믹스 전경. 서울신문DB

이미지 확대 최평규 SNT그룹 회장. 2026.9.11. SNT 제공 닫기 이미지 확대 보기 최평규 SNT그룹 회장. 2026.9.11. SNT 제공

세줄 요약 SNT그룹 최평규 회장은 창업 47주년 기념사에서 글로벌 경제의 혼란 속에서도 위기가 곧 기회가 될 수 있다고 말했다. 자동차부품, 에너지·발전플랜트, 방위산업을 중심으로 정밀기계·정밀전자제어 기술을 융복합한 R&D와 기술 마케팅을 고도화해 퍼스트 무버로 도약하자고 당부했다. 창업 47주년 기념사 발표

위기 속 기회 포착 강조

3대 핵심 사업 R&D 고도화 주문

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SNT그룹은 11일 최평규 회장이 사내 통신망을 통해 ‘SNT 창업 47주년’ 기념사를 발표했다고 밝혔다.최평규 SNT그룹 회장은 기념사에서 “글로벌 경제가 대변혁 속에서 혼란스럽고 힘든 시기를 보내고 있지만 이 또한 지나갈 것”이라면서, “역사상 가장 위대한 기회는 늘 최악의 위기 속에서 태어났고, 그 열매는 미리 준비된 자만이 잡을 것”이라고 진단했다.이어 최평규 회장은 “퍼펙트스톰(초대형 경제위기) 이후에는 퍼스트 무버(선두주자)로 도약할 천재일우의 황금 같은 기회가 열릴 것”이라며 “자동차부품, 에너지·발전플랜트, 방위산업 3대 핵심 사업군에서 우리의 핵심역량인 정밀기계와 정밀전자제어 기술력을 융ㆍ복합한 연구개발(R＆D)과 기술 마케팅을 더욱 고도화해, 장차 글로벌 퍼스트 무버로 성장해야 한다”고 역설했다.그러면서 최 회장은 퍼펙트스톰의 위기 속에서 위대한 기회를 잡으려면 어느 때보다 끈기 있고 부지런하게 도전해야 한다고 강조했다.최 회장은 아울러 “항상 변화와 도전을 생각하고 즉시 행동하며, 늘 겸손하고 배려하는 자세로 부지런히 뛰어야 한다”며 “끊임없이 떨어지는 물방울이 거대한 바위도 뚫어낸다는 수적천석의 끈기와 근면함을 바탕으로, 강건설계된 SNT를 창조해 나가자”고 당부했다.