최태원, 울산 AI데이터센터·울산CLX 현장 방문…“AI시대 선도”

SK이노베이션·SKT 사장 등 경영진 총출동

11일 SK·울산상공회의소 울산포럼도 참석

이미지 확대 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 SK그룹 주요 경영진이 10일 울산 남구 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 건설현장 현장경영(MBWA)에서 시공 과정을 점검하고 있다. SK이노베이션 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 SK그룹 주요 경영진이 10일 울산 남구 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 건설현장 현장경영(MBWA)에서 시공 과정을 점검하고 있다. SK이노베이션 제공

세줄 요약 최태원 SK그룹 회장이 2026 울산포럼을 앞두고 울산 AI데이터센터 공사 현장과 울산CLX를 찾아 진행 상황을 점검했다. SK와 AWS가 약 7조원 규모로 조성 중인 데이터센터는 2027년 하반기 가동을 목표로 하며, 울산CLX는 정유·화학 공정의 AX 핵심 현장이다. 울산 AI데이터센터 공사 현장 점검

울산CLX 제조 AX 현황 확인

AI 풀스택 프로바이더 비전 강조

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최태원 SK그룹 회장이 오는 11일 열리는 ‘2026 울산포럼’을 앞두고 울산 SK 인공지능(AI) 데이터센터 공사 현장과 SK이노베이션 울산콤플렉스(울산CLX) 현장 점검에 나섰다.최 회장은 10일 오후 울산 국가산업단지에 건설 중인 SK AI 데이터센터 현장을 찾았다. 장용호 SK이노베이션 총괄사장, 정재헌 SK텔레콤 사장, 윤병석 SK가스 사장, 김원기 SK엔무브 사장, 김종화 SK에너지·SK지오센트릭 사장, 김성수 SK브로드밴드 사장, 김영식 SK에코플랜트 사장 등 주요 경영진이 총출동했다.최 회장을 포함한 참석자들은 공사 현장을 둘러보고 진행 상황을 점검했다. 최 회장이 국내 AX 현장경영(MBWA)에 나선 것은 지난 6월 ‘뉴 이천포럼’에서 AX 중심 경영 대전환을 선언한 지 3개월 만이다.SK AI 데이터센터 울산은 SK와 아마존웹서비스(AWS)가 손잡고 약 7조원 규모로 조성하는 AI 전용 데이터센터다. 지난해 8월 기공식을 열고 2027년 하반기 가동을 목표로 건설 중이다. 이곳은 국내 비수도권 최대 규모의 AI 전용 데이터센터로, SK그룹이 전국에 15GW 규모로 추진 중인 AI 인프라의 첫 사업지다.SK그룹은 SK AI 데이터센터 울산을 GW급 규모로 확장해 영남권 전체에 총 2GW 이상 규모의 AI 데이터센터 클러스터를 구축한다는 계획이다.최 회장은 이어 SK 사장단과 SK이노베이션 울산콤플렉스(울산CLX)를 방문해 AX 현황을 점검하고 구성원들을 격려했다. 울산CLX는 정유·화학 공정에 AI를 접목해 공정 최적화, 안전관리, 에너지 효율화를 동시에 추진하는 SK이노베이션의 제조 AX 핵심 현장이다.최 회장은 “SK AI 데이터센터 울산은 우리나라 AI 발전의 초석이 되는 AI 인프라 시설로서 자긍심을 가지고 안전을 최우선으로 건설에 임해달라”며 “SK이노베이션 울산CLX는 SK그룹의 근간인 SK이노베이션의 심장으로, 지금까지처럼 헌신을 다해 SK그룹의 AX 혁신까지 이끌어 달라”고 강조했다.이어 “AI 인프라의 상징인 SK AI 데이터센터 울산과, 그 AI를 실제 생산에서 구현해내는 SK이노베이션 울산CLX가 결국 하나로 이어져야 SK가 지향하는 ‘AI 풀스택 프로바이더’가 완성된다”며 “SK그룹 멤버사 간 시너지를 통해 AI 시대를 선도해 나가자”고 했다.최 회장은 11일에는 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 SK그룹과 울산상공회의소가 공동 주최하는 울산포럼에 참석할 예정이다. 그는 울산포럼 첫해인 2022년부터 2024년까지 3년 연속 참석했다.