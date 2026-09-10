HD현대중, 1조 투자해 발전엔진·SMR 전용 공장 짓는다

AI 센터 확산에 전력 수요 대응

이미지 확대 HD현대중공업 육상발전용 ‘힘센’ 가스엔진 H54GV모델.

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HD현대중공업 제공

세줄 요약 HD현대중공업이 AI 데이터센터 확산으로 커진 전력 수요에 대응해 발전엔진 신규 생산기지와 SMR 전용 공장에 총 1조722억원을 투자했다. 울산 온산읍에 힘센엔진 생산기지를 구축하고 울산조선소에 SMR 주기기 공장을 세워 차세대 전력 시장 공략을 강화했다. AI 데이터센터 전력 수요 대응 투자

울산 온산읍에 힘센엔진 생산기지 구축

울산조선소 SMR 전용 공장 건립

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HD현대중공업이 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응해 육상용 발전엔진과 소형모듈원자로(SMR)에 1조원 이상을 투자한다.HD현대중공업은 발전엔진 신규 생산기지와 SMR 제작 전용 공장 건립에 총 1조 722억원을 투자한다고 10일 공시했다.우선 8336억원을 들여 울산 울주군 온산읍에 3GW(기가와트) 규모의 ‘힘센(HiMSEN)엔진’ 생산기지를 구축한다. 힘센엔진은 HD현대중공업이 독자 개발한 중형엔진으로 현재 글로벌 선박용 발전엔진 시장 1위(점유율 약 40%)다. 신규 생산기지는 약 21만 5000㎡(6만 5000평) 부지에 엔진 조립·시운전, 크랭크샤프트 가공, 엔진 블록 주조 공장 등을 짓고 내년 1분기 착공해 2028년 5월 준공할 예정이다. 이번 증설로 연간 4GW 규모의 육상 발전엔진 생산능력을 확보하고, 선박·육상용을 합친 전체 힘센엔진 생산능력은 기존 3GW에서 2030년 7.2GW로 확대될 전망이다.HD현대중공업은 SMR 주기기 제작 전용 공장에도 2386억원을 투자한다. 울산조선소 내에 건립해 2029년 상반기 완공하는 것이 목표다. AI 데이터센터 등 24시간 안정적인 전력 공급이 필요한 시설이 늘면서 발전엔진과 함께 SMR도 차세대 전력원으로 주목받고 있다.HD현대중공업은 지난 4월 미국 아페리온에너지그룹(AEG)과 6271억원, 지난달 코반에너지그룹과 9560억원 규모의 발전설비 공급계약을 체결하는 등 미국 데이터센터 전력 인프라 시장 공략도 확대하고 있다.