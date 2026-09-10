코스맥스·로레알 K뷰티 업무 협약… 韓佛 기업들 첨단산업 전방위 협력

현대차, 미래 모빌리티 진출 추진

네이버, 그르노블 연구센터 교류

류진 “창의·혁신으로 역량 결합”

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 코스맥스와 로레알의 업무협약식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 니콜라 포리시에 프랑스 대외무역담당 장관, 니콜라 이에로니무스 로레알 CEO, 최경 코스맥스 부회장, 김 장관.

코스맥스 제공 닫기 이미지 확대 보기 김정관 산업통상부 장관이 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 코스맥스와 로레알의 업무협약식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 니콜라 포리시에 프랑스 대외무역담당 장관, 니콜라 이에로니무스 로레알 CEO, 최경 코스맥스 부회장, 김 장관.

코스맥스 제공

세줄 요약 코스맥스가 프랑스 로레알그룹과 차세대 화장품, 혁신 원료, 새로운 제형을 공동 개발하는 협약을 맺었다. 한불 수교 140주년 정상회담을 계기로 열린 비즈니스 라운드테이블에서는 AI, 양자, 뷰티·헬스 등 첨단산업 협력도 논의됐다. 코스맥스-로레알, 차세대 화장품 공동개발 협약

한불 정상회담 계기, 첨단산업 전방위 협력 확대

네이버·효성·현대차·LG도 프랑스와 협력 강화

2026-09-10 B4면

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화장품 제조자개발생산(ODM) 기업인 코스맥스가 프랑스 로레알그룹과 차세대 화장품과 혁신 원료를 공동 개발하기 위한 업무협약을 체결했다.코스맥스는 한국·프랑스 수교 140주년 기념 정상회담을 계기로 비즈니스 라운드테이블이 열린 8일(현지시간) 파리 엘리제궁 영빈 시설 ‘오텔 드 마리니’에서 김정관 산업통상부 장관과 니콜라 포리시에 프랑스 유럽외교부 통상 특임장관 등이 참석한 가운데 로레알그룹과 협약식을 열었다고 밝혔다. 협약식에는 최경 코스맥스 대표와 니콜라 이에로니무스 로레알그룹 최고경영자(CEO)가 참석해 ﻿서명했다.코스맥스는 ﻿로레알과 글로벌 제품 및 혁신 원료, 새로운 제형 등 세 분야 개발에 ﻿협력할 예정이다. 로레알의 뷰티 과학 전문성을 바탕으로﻿제품을 공동 연구·개발하고, 새로운 화장품 원료와 유효 성분을 발굴한다. 최경 코스맥스 부회장은 ﻿“지난 20여년간 양사가 쌓아온 신뢰와 협력을 기반으로, K뷰티가 이끄는 차세대 혁신을 함께 만들어 나가겠다”고 강조했다.이날 비즈니스 라운드테이블에는 양국 대통령을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 조현준 효성 회장 등 정재계 인사가 참여해 인공지능(AI), 양자 등 첨단기술과 뷰티·헬스, 에너지 및 모빌리티 산업을 중심으로 전방위 협력에 나섰다.네이버는 그르노블 연구센터를 프랑스 내 연구개발 거점으로 삼고 인력·기술 교류를 확대하기로 했다. 효성은 ﻿첨단 전력기기, 고압직류송전(HVDC) 솔루션, 소형모듈원자로(SMR) 핵심부품, 바이오 스판덱스 소재 등에서 프랑스와 협력에 나선다.현대자동차그룹은 미래세대 간 교류 확대와 교육 협력을 위해 프랑스를 미래모빌리티학교의 첫 유럽 진출국으로 추진한다. 프랑스 르노와 고성능 배터리, 차량용 멀티 솔루션, 소프트웨어 등에서 협력을 확대하고 있는 LG그룹 역시 프랑스와 핵심 파트너로 성장해 나가겠다고 밝혔다.류 회장은 “한국과 프랑스는 창의와 혁신으로 시대의 변화를 리드해 온 나라”라며 “과학기술과 첨단 제조 혁신의 아이콘인 양국의 역량을 결합해 경제협력의 지평을 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.