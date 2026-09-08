삼성SDS, AI 넘어 제조 현장 ‘로봇 시대’ 연다

다차원 AI 풀스택 전략 공개

이미지 확대 4족 보행 로봇, 두 다리로 ‘차렷’ 삼성SDS가 8일 서울 강남구 코엑스에서 개최한 ‘리얼 서밋 2026’을 찾은 관람객들이 레인보우로보틱스의 4족 보행 로봇 시연을 보고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4족 보행 로봇, 두 다리로 ‘차렷’ 삼성SDS가 8일 서울 강남구 코엑스에서 개최한 ‘리얼 서밋 2026’을 찾은 관람객들이 레인보우로보틱스의 4족 보행 로봇 시연을 보고 있다.

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세줄 요약 삼성SDS가 오픈AI·앤트로픽과 협력을 넓히며 기업용 AI 시장과 제조 로봇 전환을 함께 키우겠다고 밝혔다. 사내 7대 핵심 업무에 AI를 먼저 적용하고, 오픈AI 보안 프로그램에도 국내 기업 최초로 참여해 AX 성과를 높일 계획이다. 2027년에는 로봇 통합 관리 플랫폼을 공개하고 2031년까지 10조원을 투자한다. 오픈AI·앤트로픽 협력 확대와 AX 강화

사내 7대 핵심 업무 AI 적용과 FDE 양성

2027년 로봇 통합 플랫폼 공개와 10조 투자

2026-09-09 B4면

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삼성SDS가 오픈AI·앤트로픽과 기업용 인공지능(AI) 시장 공략을 강화하고 로봇 기반 제조 혁신으로 영역을 넓힌다. 기업의 AI 전환(AX)을 실제 성과로 연결하고, 로봇 전환(RX)을 새로운 성장축으로 키우겠다는 전략이다.삼성SDS는 8일 서울 코엑스에서 ‘리얼 서밋 2026’을 열고 ‘다차원 AI 풀스택’ 전략을 공개했다. 이준희 대표는 인프라·플랫폼·솔루션에 컨설팅과 구축·운영 역량을 결합해 고객사의 업무를 AI 중심으로 재설계하겠다고 밝혔다. 사내 7대 핵심 업무에 AI를 먼저 적용하고, 현장전문가(FDE)도 연말까지 200여명 양성한다.국내 기업 최초로 오픈AI의 사이버 보안 프로그램 ‘데이브레이크’에 파일럿 파트너로도 참여한다. 이를 활용해 고객사의 보안 취약점을 찾고 영향을 검증한 뒤 해결책까지 제시하는 서비스를 개발한다. 지난 7월 손잡은 앤트로픽과는 AI 기술을 고객사의 실제 업무에 시험 적용하고, 이를 토대로 신규 AX 사업을 공동 발굴한다.행사에서 영상 메시지를 전한 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 “AI 에이전트들이 일터에 합류해 긍정적인 영향을 미치기 시작했다”고 말했다. 최기영 앤트로픽코리아 대표는 엔지니어 3명이 8주 만에 제품 베타 버전을 만든 사례를 들어 AI가 소수 인력의 실행력을 높인다고 설명했다.삼성SDS는 디지털 영역의 AX에 이어 제조 현장을 겨냥한 로봇 전환(RX)을 새로운 사업축으로 제시했다. RX는 공장에 로봇을 배치하는 데 그치지 않고 AI로 로봇의 작업 능력을 계속 높이며, 여러 로봇과 생산설비를 연계해 제조 현장 전체를 지능화하는 개념이다.삼성SDS는 25년간 430여개 기업의 제조 자동화를 지원하며 쌓은 경험을 RX 사업에 활용한다. 이를 토대로 2027년 생산설비와 여러 로봇을 통합 관리하는 ‘로봇 오케스트레이션 플랫폼’을 선보이고, 월든 로보틱스 등 피지컬 AI 기업 10곳과 제조 현장에 적용할 사례를 발굴할 계획이다. 러스 테드레이크 월든 최고경영자(CEO)는 “로봇이 생산현장에서 성과를 내려면 고객과 작업에 대한 깊은 이해와 대규모 구축 역량이 필요하다”며 삼성SDS와의 협력에 기대감을 나타냈다.삼성SDS는 AX·RX와 물류 사업을 키우기 위해 2031년까지 총 10조원을 투자할 계획이다. 이 대표는 AX 분야의 유망 기술과 함께 RX 분야에서는 로봇의 범용 두뇌 역할을 하는 로봇 파운데이션 모델 관련 기업에 대한 지분 투자를 검토하고 있다고 밝혔다.