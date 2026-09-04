SKC, 앱솔릭스에 2810억원 투입… 글라스기판 상업화 박차

상반기 1조 1671억원 유증 후속 조치

이미지 확대 SKC가 CES 2025에서 선보이는 반도체 글라스 기판. SKC 제공 닫기 이미지 확대 보기 SKC가 CES 2025에서 선보이는 반도체 글라스 기판. SKC 제공

세줄 요약 SKC가 반도체 글라스기판 사업 투자사 앱솔릭스에 2810억원을 출자해 상업화에 박차를 가했다. 올해 상반기 유상증자에 이은 후속 조치로, 확보한 자금을 단계적으로 투입하며 임베딩·논임베딩 제품의 양산 준비와 기술 검증을 병행했다. SKC, 앱솔릭스에 2810억원 추가 출자 결정

글라스기판 상업화와 양산 준비 속도 강화

임베딩·논임베딩 투트랙 개발 병행 추진

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SKC가 반도체 글라스기판 사업투자사 앱솔릭스에 2810억원을 출자한다. 글라스기판 사업 투자 확대로 차세대 반도체 패키징 시장 선점에 속도를 낸다는 계획이다.SKC는 4일 이사회를 열고 앱솔릭스가 추진하는 주주배정 유상증자에 참여해 약 2810억원을 현금 출자하기로 결의했다고 공시했다. SKC는 보유 지분율(70.05%)에 따라 배정된 신주 19만 2416주를 취득한다. 취득 예정일은 오는 11월 24일이다.이번 증자 참여는 SKC가 올해 상반기 단행한 1조 1671억원 규모의 유상증자에 대한 후속 조치다. 앞서 SKC는 증자로 확보한 자금 가운데 약 5900억원을 향후 3년에 걸쳐 글라스기판 사업에 투입한다는 계획을 밝힌 바 있다. SKC는 향후 남은 재원 역시 사업 진행 경과에 맞춰 단계적으로 투입할 예정이다.앱솔릭스는 현재 임베딩과 논임베딩 글라스기판 제품의 상업화를 동시에 추진하는 투 트랙 전략에 속도를 내고 있다. 임베딩 제품은 미국 조지아 공장에서 생산한 샘플의 사전 평가를 성공적으로 마치고 현재 신뢰성 평가를 진행 중이다. 논임베딩 제품은 하반기 공급사 선정 과제에 참여하고 있으며, 연내 기술 검증(PoC) 단계 진입을 목표로 관련 절차를 밟고 있다.SKC 관계자는 “계획된 자금을 단계적으로 투입해 양산 준비에 속도를 내고 전략적 파트너와의 긴밀한 협력을 통해 차세대 반도체 패키징 시장에서 기술 리더십을 확고히 해 나가겠다”고 말했다.