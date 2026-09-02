정용진의 하이엔드 승부수…‘아만 서울’ 청담동에 세운다

신세계프라퍼티, 최정상 호텔 유치
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정용진 신세계그룹 회장의 주도로 신세계프라퍼티가 세계적 럭셔리 호스피탈리티 브랜드 ‘아만(Aman·조감도)’을 서울 청담동에 유치한다.
신세계프라퍼티는 2일 서울 강남구 청담동에 ‘아만 서울’을 조성한다고 밝혔다. 도쿄·뉴욕 등 세계 주요 도시에서만 선별적으로 프로젝트를 진행해 온 아만은 지난 7월 정 회장과 블라드 도로닌 아만그룹 회장이 신세계그룹-오코(OKO)그룹 조인트벤처 협약을 맺으며 파트너십을 강화했다.
‘아만 서울’은 청담동 52-3, 52-7번지 일대 지하 8층~지상 38층, 연면적 약 7만㎡ 규모로 조성되며 호텔과 레지던스 49세대, 리테일 및 문화 공간이 들어선다. 신세계프라퍼티가 기획·개발을 총괄하고, 아만은 설계·디자인·운영에 참여해 장기 위탁 방식으로 직접 운영한다. ‘도심 속 안식처’를 콘셉트로 한국적 공간 미학과 아만의 디자인 철학을 결합하며, 스파·웰니스 시설과 글로벌 다이닝, 회원제 커뮤니티 ‘아만 클럽’도 들어선다.
정용진 신세계그룹 회장은 “서울 하이엔드 라이프스타일의 새 이정표가 될 것”이라며 “차별화된 공간 개발 역량을 바탕으로 혁신적인 공간 가치를 지속해서 창출해 나가겠다”고 밝혔다.
2026-09-03 B3면
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