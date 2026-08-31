구조된 현장소장 “사방이 물보라… 3~4시간 지나서야 현장 보여”

발전소 터널 내부 근무 중에 사고

﻿“현장 제일 많이 알아” 수색 자원



두산에너빌 ‘자체 헬기’ 1대 이륙

박정원 회장 등 현지서 구조 지휘

이미지 확대 네팔 대홍수 당시 현장에 고립됐다가 구조된 두산에너빌리티 현장소장 A씨(가운데)가 30일 오후(현지시간) 네팔 카트만두의 한 호텔에서 취재진 앞에서 고립 당시 소회를 밝힌 뒤 회견장을 나서고 있다. 2026.8.31.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 네팔 대홍수 당시 현장에 고립됐다가 구조된 두산에너빌리티 현장소장 A씨(가운데)가 30일 오후(현지시간) 네팔 카트만두의 한 호텔에서 취재진 앞에서 고립 당시 소회를 밝힌 뒤 회견장을 나서고 있다. 2026.8.31.

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세줄 요약 네팔 대홍수 현장에서 구조된 두산에너빌리티 현장소장은 사고 당시 사방에 물보라가 치고 시야가 확보되지 않아 현장 파악이 어려웠다고 했다. 그는 연락이 닿지 않는 직원들을 가족 품으로 돌려보내기 위해 현지에 남아 수색과 구조를 돕겠다고 했다. 사방 물보라로 시야 막힌 사고 현장 진술

터널 근무 중 사고 소식 접한 당시 상황

실종 직원 수색 위해 현지 잔류 의지

2026-09-01 6면

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“사방에 물보라가 쳐 시야가 확보되지 않는 상황이었습니다. 3~4시간이 지나서야 현장이 보이기 시작했습니다.”네팔 대홍수 현장에서 구조된 어퍼트리슐리-1 수력발전소의 두산에너빌리티 현장소장 A씨는 지난 30일(현지 시간) 네팔 카트만두 한 호텔에서 취재진과 만나 이같이 말했다. 당시 A씨는 발전소 터널 내부에서 근무 중이었으며, 사고 소식 역시 내부에서 전해 들었다. A씨는 “사고 당시 현장 상황을 정확히 알 순 없었다”며 “건너편 사무동 쪽도 확인하기 어려웠다”고 말했다.A씨는 “아직 연락이 닿지 않는 직원들이 있어 비통하고 애통한 마음”이라며 현지에 남아 실종 직원 수색에 협조하겠다는 의지를 거듭 밝혔다. 그는 “현장 여건을 제일 많이 알고 있다”며 “아는 범위 내에서 정부 관계자나 수색팀을 최대한 지원해 연락 닿지 않는 직원들을 하루속히 가족들 품으로 올 수 있도록 할 생각”이라고 밝혔다.앞서 A씨는 지난 27일 잔류 의사를 밝히며 함께 고립됐던 한국인 직원 9명을 안전 지역으로 먼저 이동시킨 뒤 28일 네팔인 직원들의 대피 상황 확인 후 네팔군 헬기를 통해 뒤따라 현장을 빠져나왔다.두산에너빌리티는 재난 구조 골든타임인 72시간을 훌쩍 넘긴 가운데 수색·구조에 총력을 기울이고 있다. 31일에는 임차한 민간 헬기 2대 중 1대를 띄워 공중 수색에 나섰다. 두산에너빌리티가 지난 27일부터 헬기 투입을 준비한 뒤 자체 헬기를 실제 띄운 것은 닷새 만이다.그동안 기상 악화와 항공 혼잡 등을 이유로 헬기 운항이 불허됐다. 이날 헬기는 실종 직원들이 있던 트리슐리강 상류의 위어댐(취수보)부터 하류의 사무동 등까지 수색하며 사후 분석을 위한 동영상 촬영도 진행했다.두산에너빌리티는 이날 네팔 현지 사정에 밝은 실무급 직원 2명을 추가로 파견해 현장 대응 인력도 총 16명으로 늘렸다. 기존까지 현지 직원 6명과 정연인 대표이사 부회장과 함께 급파된 1차 지원팀 8명이 현장 대응을 맡았다.현지에서 수색·구조 작업 지휘에 나선 박정원 두산그룹 회장과 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 대표이사 회장은 전날 구조된 직원들을 만나 당시 상황을 청취한 뒤 실종자 수색 대책 등을 논의했다.