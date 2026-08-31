SNT다이내믹스 ‘히든챔피언’, 국가품질혁신경진대회 금상

세줄 요약 SNT다이내믹스 기술연구소 품질분임조 히든챔피언이 전주에서 열린 국가품질혁신경진대회 신제품개발 부문에서 금상을 받았다. 군용 궤도차량 방열 성능을 높이는 오일냉각기 개발 성과가 높게 평가됐고, 4년 연속 금상 기록도 이어졌다. 히든챔피언, 국가품질혁신경진대회 신제품개발 금상 수상

군용 궤도차량 방열 성능 개선 오일냉각기 개발 발표

4년 연속 품질분임조 금상 기록, 품질관리 강화 계획

이미지 확대 SNT다이내믹스 히든챔피언 품질분임조가 ‘제52회 국가품질혁신경진대회’에서 단체사진을 촬영하고 있다. 2026.8.31. SNT다이내믹스 닫기 이미지 확대 보기 SNT다이내믹스 히든챔피언 품질분임조가 ‘제52회 국가품질혁신경진대회’에서 단체사진을 촬영하고 있다. 2026.8.31. SNT다이내믹스

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SNT다이내믹스 기술연구소의 품질분임조 ‘히든챔피언’이 국가품질혁신경진대회 신제품개발 부문에서 금상을 받았다.SNT다이내믹스는 ‘히든챔피언’ 품질분임조가 지난 24일부터 28일까지 전북 전주에서 열린 ‘제52회 국가품질혁신경진대회’ 신제품개발(NPD) 부문에 출전해 금상을 수상했다고 31일 밝혔다.회사는 이번 수상으로 국가품질혁신경진대회에서 4년 연속 품질분임조 금상 수상 기록도 이어갔다.히든챔피언은 SNT다이내믹스가 2022년 이후 신규 채용한 이공계 청년 엔지니어를 중심으로 구성한 품질분임조다. 핵심기술 연구개발 과정에서 설계품질을 높이고 이를 양산품질로 이어지게 하는 품질 개선 활동을 담당한다.이번 대회에서는 ‘군용 궤도차량 방열 성능 개선을 위한 오일냉각기 개발’을 주제로 발표했다.히든챔피언은 장갑차와 전차, 자주포 등 궤도차량에 적용되는 자동변속기 핵심 원천기술을 바탕으로 방열 성능을 높이는 오일냉각기를 개발한 성과를 소개했다.심사에서는 현재 운용 중인 궤도차량은 물론 인공지능(AI) 기반 유무인복합체계(MUM-T)와 차세대 궤도차량 등 미래 K-방산 무기체계의 성능 향상에 이바지할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.SNT다이내믹스는 이번 수상을 계기로 연구개발 단계의 설계품질 관리 역량을 더욱 높이고, 설계부터 양산까지 제품 전 생애주기(TPLC·Total Product Life Cycle)에 걸친 품질관리 체계를 강화할 계획이다.협력사의 품질 경쟁력 향상에도 힘을 보태고 있다. SNT다이내믹스의 협력사인 I.C시스템의 품질분임조 ‘오아시스’도 이번 대회 현장개선(중소기업) 부문에서 은상을 수상했다.시상식은 오는 11월 25일 서울 코엑스에서 열리는 ‘제52회 국가품질경영대회’에서 진행된다.