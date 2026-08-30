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삼성물산, 마포 한강삼성아파트 리모델링 시공사 선정

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-08-30 23:12
수정 2026-08-30 23:25
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삼성물산 건설부문은 서울 마포구 한강삼성아파트 리모델링(조감도) 시공사로 최종 선정됐다고 30일 밝혔다. 이 사업은 1997년 준공된 지하 2층∼지상 28층, 3개 동 456가구 규모의 한강삼성아파트를 지하 6층∼지상 29층, 3개 동 482가구 규모로 리모델링하는 사업이다. 삼성물산이 직접 준공한 삼성아파트를 리모델링해 ‘래미안’으로 재탄생시키는 첫 사례로, 공사비는 약 2810억 원이다.

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삼성물산은 새 단지명으로 ‘래미안 라시에르 한강’을 제안했다. 세대 내 광폭 거실 등 특화 평면 디자인을 통해 한강 조망의 장점을 강화했고, 한강 조망을 살리기 위해 신축 동 2개 층에 스카이라운지를 배치하고 옥상 조경가든을 조성할 계획이다. 또 피트니스센터, 골프 라운지, 힐링 커뮤니티, 웰컴 라운지 등 총 5825㎡(약 1762평) 규모의 커뮤니티 시설을 조성한다.

김현이 기자
2026-08-31 B4면
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