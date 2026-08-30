36년간 수술 17만건… 대장항문 치료 종착역 [서울바이오헬스대상]

대항병원

이미지 확대 보건복지부 지정 대장항문 전문병원 대항병원이 치핵 근본 절제 수술을 진행하는 모습 .

대항병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 보건복지부 지정 대장항문 전문병원 대항병원이 치핵 근본 절제 수술을 진행하는 모습 .

대항병원 제공

세줄 요약 대항병원이 개원 36년 만에 누적 수술 17만건, 대장내시경 61만건을 넘기며 대장항문 분야의 표준을 세웠다. 치질은 4M 근본절제술로 재발을 줄이고, ESD와 복강경 인공막 직장 전방고정술로 난치성 질환 치료 성과도 쌓았다. 누적 수술 17만건, 내시경 61만건 돌파

4M 근본절제술로 재발 억제, 기능 보존

ESD·전방고정술로 난치성 질환 치료

2026-08-31 16면

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보건복지부 지정 대장항문 전문병원 대항병원이 개원 이래 누적 수술 17만건, 대장내시경 61만건을 돌파하며 대학병원을 능가하는 독보적인 임상 역량을 입증하고 있다. 36년간 한 우물을 판 전문성을 바탕으로 경증 질환부터 난치성 질환까지 아우르는 메디컬 표준을 제시하고 있다는 평가다.치료의 핵심은 재발을 막고 기능을 보존하는 정교한 수술법에 있다. 치질(치핵) 치료의 경우 단순 시술 대신 원인을 뿌리부터 절제하면서도 괄약근과 정상 점막을 보존하는 ‘4M 치핵 근본절제술’을 고수한다.이와 함께 소화기내과가 아닌 숙련된 대장항문외과 전문의가 직접 내시경 점막하 박리술(ESD)을 시행해 3600여건의 누적 실적과 0.3% 미만의 천공 전환율이라는 세계 최고 수준의 안전성을 자랑한다.노년층의 삶의 질을 위협하는 고난도 질환 극복에도 앞장서고 있다. 지난 2013년 국내 최초로 도입한 ‘복강경 인공막 직장 전방고정술’은 400건 이상의 최다 수술 실적을 기록하며 난치성 변실금과 직장탈출증 환자들에게 일상을 되찾아주고 있다.이 같은 전문성을 인정받아 대항병원은 제1기부터 제5기까지 복지부 지정 ‘대장항문 전문병원’에 5회 연속 지정됐다.특히 화려한 마케팅 대신 전체 내원 환자의 80% 이상이 완치 환자의 입소문과 지인 추천으로 방문할 정도로 환자 신뢰가 두텁다.김도선 대표원장은 “환자가 가족에게 자신 있게 추천할 수 있는 병원이라는 자부심으로 앞으로도 대장항문 분야의 완벽한 종착역 역할을 다할 것”이라고 강조했다.