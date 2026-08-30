‘30살’ 인바디, 시니어 건강관리 솔루션 강화 [서울바이오헬스대상]

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이미지 확대 밸런스, 근육량, 근력을 종합 분석해 낙상 위험도를 평가하는 ‘FRA’.

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세줄 요약 인바디가 창립 30주년을 맞아 시니어의 낙상, 근감소, 보행 저하를 조기에 파악하고 예방하는 솔루션 포트폴리오를 강화했다. 밸런스 분석기 FRA510S, 낙상위험평가 시스템 FRA, 디지털 악력계 InGrip, 보행분석기 IB-GAIT2.0으로 감각·신경·근골격계 데이터를 종합 관리했다. 창립 30주년 맞은 인바디, 시니어케어 강화

낙상·근감소·보행 저하 조기 파악 체계 확대

FRA510S·FRA·InGrip·IB-GAIT2.0 공개

2026-08-31 14면

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올해 창립 30주년을 맞은 글로벌 체성분분석 전문기업 ﻿인바디는 ﻿낙상, 근감소, 보행 저하 등 노화 관련 위험요인을 조기에 파악하고 예방할 수 있는 시니어케어 솔루션 포트폴리오를 강화하고 있다.주요 제품으로 밸런스 분석기 ‘FRA510S’, 낙상위험평가 시스템 ‘FRA’, 디지털 악력계 ‘InGrip’, 보행분석기 ‘IB-GAIT2.0’ 등이 있다.FRA510S는 어지럼증과 평형능력을 정량적으로 평가하는 밸런스 분석기다. 무게중심 유지와 이동 능력을 분석해 감각계와 신경계 기능을 데이터로 확인할 수 있다. 시니어 레지던스와 케어센터, 피트니스센터는 물론 이비인후과, 신경과, 재활의학과, 보건소 등에서도 활용할 수 있으며, 자동평형검사(FX731)도 지원한다.FRA는 밸런스와 근육량, 근력을 종합 분석해 낙상 위험도를 평가하는 시스템이다. FRA510S와 인바디 체성분분석기, 각근력계 IB-LS를 활용해 감각·신경·근골격계 데이터를 종합하고 개인별 운동 및 상담 프로그램과 연계할 수 있다.InGrip은 디지털 악력계로, 로드셀 센서를 적용해 안정적인 측정이 가능하다. 인바디와 블루투스로 연동돼 체성분과 근력 데이터를 함께 관리할 수 있는 것이 특징이다. 악력은 근감소증과 영양상태 평가 등에 활용되는 주요 지표로, 메디컬과 피트니스 분야에서 활용도가 높아지고 있다.IB-GAIT2.0은 3D Depth 카메라를 활용해 4m 왕복보행을 분석하는 보행분석기다. 보행속도와 한걸음길이, 양발지지기 등 주요 지표를 정량화해 시니어의 신체기능 변화를 데이터로 확인할 수 있다. ﻿