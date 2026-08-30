“상류 쪽에도 제발 헬기 좀” 애타는 네팔 실종자 가족

100시간 넘게 실종자 확인 못 하고

기상 악화에 헬기 운항 불발되기도

세줄 요약 네팔 대홍수로 두산에너빌리티와 남동발전 직원 9명이 실종된 가운데, 가족들은 상류 위어댐 수색이 한 번도 이뤄지지 않았다며 답답함을 호소했다. 정부 합동 대응팀은 헬기 수색을 했지만 기상과 허가 문제로 어려움을 겪고 있다. 실종 99시간, 위어댐 수색 누락 지적

가족들, 헬기 추가 투입과 정보 공개 촉구

허가·기상 악화로 현장 구조 난항

2026-08-31 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“실종 99시간이 지났는데 매제가 있던 위어 댐(물막이용 취수보) 쪽은 한 번도 수색이 안 되고 있습니다. 제발 헬기를 더 띄워주세요.”네팔 대홍수 당시 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 위어댐 사무실에 있던 두산에너빌리티 소속 실종자 김모 씨의 처남 A씨는 30일 경기 성남시 분당두산타워에서 기자들과 만나 “실종자 가족 입장에서는 거의 100시간째 어떠한 (위어 댐 관련) 정보도 받지 못하고 있다”며 “수색을 안 하고 있어 애가 탄다”고 토로했다.두산에너빌리티 직원의 가족들은 정부와 기업을 향해 더 신속하고 적극적인 수색에 나서달라고 촉구했다. 김씨는 두산에너빌리티 한국인 직원 21명 가운데 유일하게 계곡 상류의 위어댐 인근에서 근무 중이었다. 이곳은 다른 한국인 실종자들이 있던 사무동에서 10㎞가량 떨어져 있다.A씨는 “헬기가 두 번이나 갔는데 한 번도 위어댐을 안 보고 온 게 이해가 안 된다”며 “생존해 있다면 구조 요청을 할 수 있게 헬기를 한 번이라도 더 띄워달라”고 호소했다.지난 26일(현지 시간) 네팔 대홍수로 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명(두산에너빌리티 6명·남동발전 3명)은 연락이 두절된 상태다. 정부 합동 신속대응팀은 지난 29일 두 차례 헬기 운항을 통해 사무동 건물 주변을 중심으로 20~25분가량 육안 수색을 진행했지만 생존자를 발견하지 못했다.현장에서 한국 정부와 기업 차원의 수색 활동은 쉽지 않은 상황이다. 네팔 당국의 헬기 운항 허가가 좀처럼 나오지 않는 데다, 허가를 받아도 기상 여건과 2차 홍수 우려 등 현지 상황 때문에 헬기 운항이 불발되는 경우가 많다.박정원 두산그룹 회장과 박지원 두산그룹 부회장 겸 두산에너빌리티 대표이사 회장은 전날 네팔로 이동해 현지에서 상황을 보고받고 대응책을 모색 중이다. 박 부회장은 전날 네팔 카트만두 공항에서 “구조 상황을 직접 와서 챙겨보는 게 좋을 것 같아 왔다”며 “정부 대응팀과 긴밀하게 협조해 구조 작업이 최대한 빨리 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.