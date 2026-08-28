SK그룹, 남부 지역 수해 복구에 20억원 지원

세줄 요약 SK그룹이 집중호우로 피해를 본 거제·통영 등 남부 지역 주민을 돕기 위해 사회복지공동모금회에 성금 20억원을 기탁했다. 성금은 피해 복구와 이재민의 일상 회복에 쓰이고, 계열사들도 자원봉사 키트와 통신 지원에 나섰다. SK그룹, 수해 복구 성금 20억원 기탁

거제·통영 등 남부 지역 이재민 지원

계열사별 자원봉사·통신 구호 활동

이미지 확대 서울 종로구 SK 사옥 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 SK 사옥 모습. 연합뉴스

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SK그룹이 집중호우로 피해를 본 거제·통영 등 남부 지역 주민들을 돕기 위해 성금 20억원을 지원한다.SK그룹은 피해 지역 복구와 이재민 구호를 위해 사회복지공동모금회에 성금 20억원을 기탁한다고 28일 밝혔다. 성금은 피해 복구와 이재민의 일상 회복에 쓰일 예정이다.계열사들도 구호 활동에 나섰다. SK하이닉스는 지난 26일 재난 구호 사업인 ‘하이세이프티’를 통해 거제 등 피해 지역에 자원봉사자용 키트 630개를 전달했다.SK텔레콤은 지난 18일부터 이재민 임시 주거시설이 마련된 거제 옥포초등학교와 옥포종합사회복지관에 스마트폰 충전 부스와 보조배터리를 설치하고 수건, 물티슈 등 구호물품을 지원하고 있다.SK브로드밴드는 옥포초등학교에 와이파이와 인터넷TV(IPTV)를 설치해 이재민들이 임시 주거시설에서도 통신 서비스를 이용할 수 있도록 했다.SK그룹 관계자는 “피해 지역 주민들이 조속히 일상으로 복귀할 수 있도록 성금 기부와 피해 복구 지원 활동에 적극 나서겠다”고 말했다.