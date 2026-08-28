IPARK현대산업개발, 신목초등학교에 ‘심포니 교실숲’ 조성

이미지 확대 IPARK현대산업개발은 서울 양천구 서울신목초등학교에서 심포니 교실숲 개소식을 진행했다. 사진 왼쪽 두 번째부터 장성계 굿네이버스 본부장, 송충근 IPARK현대산업개발 도시정비수주팀장, 이연승 서울신목초등학교 교장, 사진 오른쪽 세 번째 정광재 도시정비수주팀 서울사업소장. IPARK현대산업개발 제공 닫기 이미지 확대 보기 IPARK현대산업개발은 서울 양천구 서울신목초등학교에서 심포니 교실숲 개소식을 진행했다. 사진 왼쪽 두 번째부터 장성계 굿네이버스 본부장, 송충근 IPARK현대산업개발 도시정비수주팀장, 이연승 서울신목초등학교 교장, 사진 오른쪽 세 번째 정광재 도시정비수주팀 서울사업소장. IPARK현대산업개발 제공

이미지 확대 IPARK현대산업개발이 마련한 서울신목초등학교의 심포니 교실숲. IPARK현대산업개발 제공 닫기 이미지 확대 보기 IPARK현대산업개발이 마련한 서울신목초등학교의 심포니 교실숲. IPARK현대산업개발 제공

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IPARK현대산업개발은 28일 서울 양천구 신목초등학교에 심포니 교실숲을 마련하고 개소식을 열었다고 밝혔다.심포니 교실숲은 IPARK현대산업개발이 미래세대의 환경 인식을 높이고 쾌적한 교육 환경을 조성하기 위해 추진하는 사회공헌 프로그램이다. IPARK현대산업개발은 굿네이버스와 협력해 학교 내 교실과 유휴공간에 다양한 식물을 활용한 친환경 공간을 꾸리고 학생들이 일상에서 자연을 가까이 접하며 환경의 중요성을 배울 수 있도록 지원하고 있다. 지난 2024년 8월 서울 동작구 서울성로원에 처음 선보이며 교실숲 조성 과정에서 아이들이 직접 아이디어를 제안하고 실제 공간 구성에 반영하는 등 많은 관심과 호응을 얻었다.신목초등학교에 조성된 심포니 교실숲은 학생들이 자연과 교감하며 환경보호의 가치를 체험할 수 있는 공간으로 마련됐다. 특히 학생들이 직접 교실숲을 가꾸고 환경보호 활동을 실천하는 아동숲지킴이단을 운영해 단순한 공간 조성을 넘어 학생들의 지속적인 참여와 실천으로 이어지도록 할 계획이다. 아동숲지킴이단은 신목초등학교 학생들을 대상으로 구성되고 정기적인 활동을 통해 공간 정비와 안전한 시설 운영, 교내 환경정화 등 다양한 활동을 진행할 예정이다.IPARK현대산업개발 관계자는 “심포니 교실숲은 기업이 일방적으로 공간을 조성해 제공하는 방식에서 벗어나 아이들이 원하는 공간을 함께 만들어 간다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 신목초등학교의 심포니 교실숲이 어린이들이 자연을 가까이에서 접하고 환경의 소중함을 배우는 공간으로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.