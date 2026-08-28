LG, 남부 지역 수해 복구에 10억원 기부

세줄 요약 LG가 집중호우로 피해를 본 부산·경남·광주·전남 등 남부 지역 복구를 위해 전국재해구호협회에 성금 10억원을 전달했다. 대한적십자사에는 담요·의류·생필품으로 구성한 긴급구호키트도 지원하고, LG전자는 수해 가구 방문 수리, LG유플러스는 대피소 와이파이와 충전 지원을 했다. 남부 수해 복구 성금 10억원 기부

이재민용 긴급구호키트 추가 지원

계열사별 현장 복구·통신 지원

이미지 확대 LG전자 서비스 매니저들이 경상남도 거제시 고현동에 마련된 특별 수해 서비스 거점에서 침수 피해를 입은 제품을 점검 및 수리하고 있다. LG전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG전자 서비스 매니저들이 경상남도 거제시 고현동에 마련된 특별 수해 서비스 거점에서 침수 피해를 입은 제품을 점검 및 수리하고 있다. LG전자 제공

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LG가 집중호우로 피해를 본 부산과 경남, 광주·전남 등 남부 지역 주민을 돕기 위해 성금 10억원을 기부하고 긴급 구호물품을 지원한다.LG는 전국재해구호협회에 수해 복구 성금 10억원을 전달했다고 28일 밝혔다. 성금은 피해 지역 복구와 이재민 지원에 쓰일 예정이다.대한적십자사를 통해 임시 대피소의 이재민들에게 담요와 구호 의류, 생필품 등으로 구성된 긴급구호키트도 전달한다. LG는 2022년부터 대한적십자사와 함께 매년 긴급구호키트 2000개를 제작해 자연재해 발생 지역에 지원하고 있다.계열사들도 피해 복구에 나섰다. LG전자는 수해 피해 가구를 직접 방문하는 ‘찾아가는 서비스’를 운영하고 있다. 전문 장비를 갖춘 차량을 투입해 침수된 가전제품의 세척과 수리, 부품 교체 등을 무상으로 지원한다.LG유플러스는 임시 대피소에 와이파이를 제공하고 휴대전화 배터리 충전을 지원한다.LG 관계자는 “이재민들이 빠르게 안정을 되찾고 일상으로 복귀하는 데 보탬이 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.