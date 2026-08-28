화장품 등 ‘충남 K-제품’, 유럽도 통했다…파리에서 21건 446만 달러 계약

세줄 요약 충남에서 생산된 화장품과 김, 떡볶이, 된장국 키트 등 K-제품이 프랑크푸르트에 이어 파리 수출상담회에서도 성과를 냈다. 13개 기업이 29개 현지 바이어와 상담해 124건 1805만 달러를 논의했고, 6개 기업은 21건 446만 달러 MOU를 맺었다. 파리 수출상담회서 충남 K-제품 성과 확인

13개 기업, 29개 바이어와 124건 상담 진행

21건 446만 달러 MOU 체결, 계약 확대

이미지 확대 박수현 지사가 충남도의회 조철기 의장, 김은나 교육위원장과 함께 독일 프랑크푸르트 수출상담회장을 방문해 도내 기업 해외시장 개척 활동을 지원하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 지사가 충남도의회 조철기 의장, 김은나 교육위원장과 함께 독일 프랑크푸르트 수출상담회장을 방문해 도내 기업 해외시장 개척 활동을 지원하고 있다. 도 제공

이미지 확대 27일(현지 시각) 프랑스 파리 르 메르디앙 에투알 호텔에서 충남 ‘2026년 유럽 해외 시장개척단’ 수출상담회가 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 27일(현지 시각) 프랑스 파리 르 메르디앙 에투알 호텔에서 충남 ‘2026년 유럽 해외 시장개척단’ 수출상담회가 열리고 있다. 도 제공

이미지 확대 독일 프랑크푸르트 수출상담회장을 찾은 박수현 충남지사와 충남도의회 조철기 의장, 김은나 교육위원장. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 독일 프랑크푸르트 수출상담회장을 찾은 박수현 충남지사와 충남도의회 조철기 의장, 김은나 교육위원장. 도 제공

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충남에서 생산되는 화장품 등 케이(K)-제품이 독일 프랑크푸르트에 이어 프랑스 파리에서도 통했다.28일 충남도와 충남경제진흥원에 따르면 27일(현지 시각) 파리 르 메르디앙 에투알 호텔에서 ‘2026년 유럽 해외 시장개척단’ 수출상담회를 개최했다.이날 상담회에도 천안·아산·홍성 등 8개 시군에서 김 제품과 떡볶이, 된장국 키트, 화장품 등을 생산 중인 13개 기업이 참가했다.이들은 프랑크푸르트에서 상담회를 가진 뒤 파리로 이동해 에이스마트(ACEMART), 피엠에스비(PMSB) 등 현지 29개사 기업 바이어와 머리를 맞댔다.각 기업은 바이어와 1대1 상담으로 13개 기업이 총 124건 1805만 달러의 수출 상담 성적을 올렸다.6개 기업은 21건 446만 달러 규모의 수출 양해각서(MOU)를 체결했다.화장품 업체인 아로마뉴텍은 비라우스(Belaus)와 100만 달러의 수출 계약을 체결했다. 네이처오다는 에이스마트(ACEMART)와 50만 달러의 계약을 맺었다.수출 초보기업인 새록담(비건제품)과 린랩스(화장품)는 각각 71만 달러, 116만 달러의 수출 계약을 체결해 수출 물꼬를 텄다.이에 따라 2026년 유럽 해외 시장개척단은 13개 기업 246건 3705만 달러 상담과 34건 1231만 달러 수출 계약 체결 성과를 거뒀다.도는 K-제품에 대한 관심도 크게 높고 수출 상담액이 높아 향후 추가 수출로 이어질 가능성이 높은 것으로 전망했다.박수현 충남지사와 충남도의회 조철기 의장, 김은나 교육위원장 등은 25일 프랑크푸르트 수출상담회에를 방문해 도내 기업의 해외시장 개척 활동을 지원했다.