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밤하늘 수놓는 한화… 새달 5일 여의도 불꽃축제

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-08-28 01:07
수정 2026-08-28 01:07
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서울세계불꽃축제
서울세계불꽃축제


㈜한화는 다음 달 5일 오후 1시부터 10시까지 서울 여의도 한강공원 일대에서 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026’을 개최한다고 27일 밝혔다.

한화그룹이 2000년부터 이어온 사회공헌활동인 서울세계불꽃축제는 매년 100만 명 이상이 찾는 국내 대표 축제 중 하나로 인기를 모으고 있다. 올해는 ‘당신의 빛을 찾아서’(Your Infinite Colors)를 주제로 다양한 방식으로 빛나는 삶의 모습을 무한한 색으로 표현하며 감동과 희망의 이야기를 불꽃에 담아낸다. ㈜한화를 비롯해 미국과 영국 등 3개국 대표 팀이 각자의 개성과 연출 기술을 담아 화려한 불꽃 쇼를 펼친다.

㈜한화는 특히 1200명의 임직원 봉사단을 포함해 역대 최대 규모인 5000여 명의 안전 관리 및 질서 유지 인력을 투입해 안전한 현장 운영을 강화하고, 임시 화장실과 쓰레기 수거시설 등을 통해 쾌적한 관람 환경 유지에도 힘쓸 계획이다.

허백윤 기자
2026-08-28 B3면
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