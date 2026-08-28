韓 직장인 AI 활용 수준 ‘세계 평균 1.7배’

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韓 직장인 AI 활용 수준 ‘세계 평균 1.7배’

송수연 기자
송수연 기자
입력 2026-08-28 01:07
수정 2026-08-28 01:07
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채용 핵심 역량 1위도 ‘AI 능력’
학부모들 “수학·영어만큼 중요”

우리나라 직장인의 인공지능(AI) 활용 수준이 글로벌 평균보다 1.7배 더 정교하다는 조사 결과가 나왔다.

구글코리아는 27일 글로벌 컨설팅 기관 퍼블릭 퍼스트의 ‘AI로 주도하는 대한민국의 성장과 혁신’ 보고서를 인용해 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 한국 근로자 응답자의 40%는 기업이 채용 과정에서 AI 역량을 갖춘 지원자를 우선시한다고 인식했다. 기업이 요구하는 핵심 인재 역량도 AI 기반 도구 활용 능력이 35%로 가장 높았다. 새로운 기술을 배우려는 적응력·의지(21%), 의사소통·대인 관계 능력(12%) 등이 뒤를 이었다.

AI 교육을 통해 기초적인 프롬프트보다 고도화한 프롬프트를 활용할 경우 업무 시간이 3배 절감되는 등 생산성 효과가 있다고도 제시됐다. AI 교육으로 근로자 1명당 연간 생산성 향상 효과는 230만∼470만원으로 추산됐다. 응답 근로자의 82%는 5년 안에 AI 역량이 업무에서 중요하거나 필수 요소가 될 것으로 내다봤다.

AI 역량 강화 교육에 관심이 있다고 답한 한국인은 74%에 달했다. 특히 학부모의 85%는 자녀가 안전하고 효과적으로 AI를 활용하는 법을 배우는 일이 수학과 영어 등 주요 교과 학습만큼 중요하거나 더 중요하다고 답했다.

이번 조사는 지난 4월 17일부터 30일까지 한국 성인 1057명을 대상으로 온라인으로 진행됐다.
송수연 기자
세줄 요약
  • 한국 직장인 AI 활용 수준, 세계 평균의 1.7배
  • 채용·인재 기준에 AI 역량 우선 반영
  • 교육 효과로 생산성 향상·업무시간 절감
2026-08-28 B2면
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