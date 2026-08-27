모티프 “성능 지표 1등인데 독파모 탈락”… 평가기준 공개 요청·이의 신청

과기부 ＆quot;서비스 목표도 평가”

배경훈 “평가 제도 보완 검토”

이미지 확대 조의제 LS ITC 대표(왼쪽)와 임정환 모티프테크놀로지스 대표가 지난 24일 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 ‘제조 AI 혁신을 위한 업무협약식’에서 기념 촬영하고 있다. 2026.8.25 LS ITC 제공 닫기 이미지 확대 보기 조의제 LS ITC 대표(왼쪽)와 임정환 모티프테크놀로지스 대표가 지난 24일 서울 용산구 LS용산타워에서 열린 ‘제조 AI 혁신을 위한 업무협약식’에서 기념 촬영하고 있다. 2026.8.25 LS ITC 제공

세줄 요약 독자 AI 파운데이션 모델 사업 2차 평가에서 탈락한 모티프테크놀로지스가 평가 기준과 세부 점수 공개를 요구하며 정부에 이의를 제기했다. 글로벌 성능지표 1위에도 최종 제외되자 벤치마크 환산 방식과 전문가·사용자 평가의 공정성에 의문을 제기했다. 모티프, 독파모 2차 평가 탈락에 이의 제기

평가 기준·세부 점수·배점 방식 공개 요구

성능지표 1위에도 제외, 공정성 논란 확산

2026-08-28 B1면

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정부의 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’(독파모) 사업 2차 평가에서 탈락한 AI 스타트업 모티프테크놀로지스가 평가 기준과 세부 결과를 공개하라고 요구하며 정부에 이의를 제기했다. 자사 모델이 글로벌 AI 종합 성능 지표에서 최고 점수를 받았음에도 최종 선정에서 제외돼 평가 기준을 납득하기 어렵다는 것으로, 투명성을 둘러싼 논란도 커지고 있다.모티프는 27일 입장문을 내고 과학기술정보통신부에 업체별 상세 점수와 평가 기준, 평가 내용, 벤치마크 평가의 배점 산정 방식, 전문가 평가의 상세 기준 및 결과 등을 공개하라고 요구했다.앞서 모티프는 글로벌 종합 성능지표인 아티피셜 애널리시스의 인텔리전스 인덱스(AAII) 47점을 획득하며 업스테이지(37점), SK텔레콤(35점), LG AI연구원(31점) 등 경쟁 업체 중 우위를 점했지만 지난 18일 2차 평가 결과 최종 탈락했다.2차 평가의 최종 점수는 벤치마크 40점(AAII 25점·NIA 15점), 전문가 35점, 사용자 25점으로 구성됐다. 모티프는 AAII 점수를 25점 만점으로 환산하는 과정에서 모델 간 성능 격차가 분별력 있게 반영되지 않았다고 주장했다. 또 전문가·사용자 평가 방식에도 의문을 제기하며 “가장 성능이 낮은 모델이 전문가 평가에서 1위를 차지했다는 결과에 대한 평가의 구체적인 판단 근거를 이해하기 어렵다”고 지적했다. 사용자 평가에서도 브랜드의 인지도가 결과에 영향을 미칠 수 있어 블라인드 평가를 적용했는지 여부를 공개하라고 덧붙였다. 김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 “독자 AI 사업은 성능 목표뿐 아니라 실제 서비스 목표도 포함해 평가한다”고 설명했다. 과기정통부는 이의신청 건을 15일 이내에 검토할 예정이다.이와 별개로 독파모 평가 제도 자체의 보완 가능성도 관측된다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 ‘과학기술·인공지능 미래전략회의’에서 모티프 이의 제기와 맞물려 “현장 개발자들의 목소리를 들어보면 여전히 아쉬운 면이 존재한다”며 “1년 반 전 수립된 평가 방식이 3∼6개월 단위로 급변하는 AI 트렌드에 여전히 유효한지 근본적인 고민이 필요하다”고 말했다. 이어 “누구나 인정할 수 있는 모델을 만들기 위해 정부 투자 집중 방식과 평가 제도의 보완을 검토하겠다”고 말햇다.