호반장학재단 누적 장학금 200억…27년간 미래 인재 1만여명 지원

김상열 이사장 사재 출연해 설립

이공계·특성화고 장학금도 신설

이미지 확대 김상열(가운데) 호반장학재단 이사장과 장학생들이 최근 ‘2026년 호반장학금 전달식’ 행사를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 김상열(가운데) 호반장학재단 이사장과 장학생들이 최근 ‘2026년 호반장학금 전달식’ 행사를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

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세줄 요약 호반장학재단이 1999년 설립 이후 27년간 장학사업을 이어오며 누적 지원 규모 200억원을 돌파했다. 지금까지 1만여명 학생을 도우며 학업과 진로를 뒷받침했고, 올해는 AI·신기술·신소재 등 이공계와 특성화고 인재 육성 체계를 새로 마련했다. 누적 장학금 200억원 돌파, 27년간 지원 지속

1만여명 학생 장학 지원, 학업·진로 뒷받침

AI·신기술·특성화고 대상 새 장학제도 신설

2026-08-28 23면

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호반장학재단이 미래 인재 육성을 위해 지원한 장학금이 200억원을 넘어섰다.호반그룹의 호반장학재단은 1999년 설립 이후 27년간 국내 인재 육성을 위한 장학 사업을 꾸준히 펼쳐오며 누적 장학금 등 규모가 200억원을 돌파했다고 밝혔다.호반장학재단은 김상열 이사장이 사재를 출연해 설립한 공익재단으로, 장학 사업과 학술 연구 지원 사업 등을 지속적으로 펼치고 있다. 그동안 1만여명의 학생들에게 장학금을 지원하며 미래 인재들이 학업과 진로에 매진할 수 있도록 뒷받침해 왔다.특히 올해는 미래 산업을 이끌 핵심 인재를 체계적으로 육성하기 위해 장학 사업 체계를 개편했다. 인공지능(AI), 신기술, 신소재 등 이공계 우수 인재를 지원하는 ‘호반 이노베이션 장학금’과 지역 특성화고 우수 학생들의 학습과 취업 경쟁력 강화를 위한 ‘호반 브릿지 장학금’을 신설했다. 호반장학재단은 올해 약 500명의 장학생에게 장학금을 지원하고, 장학생들의 진로 탐색과 사회 진출에 필요한 역량을 키울 수 있도록 다양한 성장 지원 프로그램도 운영하고 있다.27일부터 이틀간 충남 예산 스플라스 리솜에서 ‘호반장학생 리더십 프로그램’을 열어 AI 협동 프로그램과 전략적 챗GPT 활용법 교육 등 다양한 경험을 쌓고 서로의 정보와 경험을 나눌 기회를 제공했다. 지난달에는 호반 이노베이션 장학생을 대상으로 진로 교육과 산업 현장 체험을 진행했다. 호반장학재단 관계자는 “앞으로도 장학생들이 각자의 분야에서 역량을 충분히 발휘하고 우리 사회와 국가 발전에 기여하는 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.