‘완공 코앞’ 발전소 90% 소실… 고립 한국인 9명 안전지대로

홍수 직전 발전소 공정률 84%

이미지 확대 업어서 구조 네팔군이 공개한 영상 속에서 군인들이 대홍수가 발생한 26일 빙하가 녹으며 흘러내린 토석류를 뒤집어쓰고 고립된 한 남성을 업어서 구조하고 있다.

AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 업어서 구조 네팔군이 공개한 영상 속에서 군인들이 대홍수가 발생한 26일 빙하가 녹으며 흘러내린 토석류를 뒤집어쓰고 고립된 한 남성을 업어서 구조하고 있다.

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세줄 요약 네팔 어퍼트리슐리-1 수력발전소가 대홍수로 위어와 베이스캠프의 90%가량을 잃어 준공 일정이 크게 흔들렸다. 현지에 고립됐던 한국인 10명 중 9명은 군 헬기로 구조됐고, 1명은 구조를 돕기 위해 잔류했다. 대홍수로 위어·베이스캠프 90% 소실

한국인 10명 중 9명 군 헬기 구조

연락두절 9명 수색, 1명 현장 잔류

2026-08-28 4면

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완공을 앞두고 공정률 84%까지 올라갔던 네팔 어퍼트리슐리-1 수력발전소가 대홍수로 핵심 취수 시설 대부분을 잃었다. 발전소 상부에서 강물을 막아 수위를 높이는 물막이 구조물인 ‘위어’(취수보)가 90% 이상 소실되면서 연락 두절된 직원들의 수색과 별개로 발전소 복구와 준공 일정에도 상당한 차질이 예상된다.27일 두산에너빌리티와 한국남동발전에 따르면 어퍼트리슐리-1 발전소는 위어와 건설 인력이 있던 베이스캠프가 각각 90%가량 소실된 것으로 잠정 파악됐다. 위어는 강물 수위와 물의 흐름을 조절하는 구조물이다. 계획대로면 발전소는 올해 말 준공한 뒤 네팔 국가 전체 전력 공급량의 약 20%를 책임질 예정이었으나, 이번 피해로 준공 일정에 차질이 예상되고 있다. 홍수 피해 직전 발전소 공정률은 84%였다.이번 홍수로 어퍼트리슐리-1 외에도 라수와 지역 내 여타 수력발전소와 송전 인프라 등도 잇따른 피해를 입은 것으로 전해졌다. 어퍼트리슐리-1 발전소는 총사업비 6억 4700만 달러(약 8900억원)를 투입해 수도 카트만두에서 북서쪽으로 약 70㎞ 떨어진 트리슐리강에 216㎿ 규모로 건설 중이었다.이런 가운데 현지에 고립됐던 남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 10명 중 9명이 이날 네팔 군 헬기를 이용해 안전지역으로 구조됐다. 외교부 관계자는 “홍수가 난 하천으로부터 거리가 다소 떨어져 있고 지대가 높았던 탓에 피해가 없었다”고 설명했다. 나머지 1명은 두산에너빌리티 소속 현장소장으로 네팔인 직원들의 구조를 위해 남아 있다.홍수로 연락이 두절된 한국인 9명은 수색에 진전이 없는 상태다. 이들은 구조된 직원들과는 다른 장소에 머물렀던 것으로 알려졌다. 피해 현장이 산악지형이고 야간에는 수색작업이 전혀 되지 않고 있어 수색·구조에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.정부는 이날 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표를 팀장으로 외교부·소방청·경찰청으로 구성된 11명의 정부합동 신속대응팀을 현지에 급파했다. 이들은 28일부터 카트만두에서 네팔 당국과 구조에 필요한 사안들을 협의한 뒤 피해 지역으로 이동할 계획이다.이재명 대통령은 이날 외교부 청사에서 긴급회의를 주재했다. 이 대통령은 “가족을 챙기는 전담관, 수색·구조 등 진행 상황을 공유할 전담 공보 담당자를 지정해 가족들이 부족함을 느끼지 않도록 세심히 챙기라”고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다. 정부는 현지에서 활동 중인 국제기구를 통해 100만 달러(약 13억 8200만원) 규모의 인도적 지원을 제공하기로 결정했다.