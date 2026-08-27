충남TP·K-ICT기업인협회, 카라칼팍스탄 공화국과 경제 협력 등 본격화

세줄 요약 충남테크노파크와 K-ICT기업인협회가 우즈베키스탄 카라칼팍스탄 공화국과 화상회의를 열고 기업·기관 교류, 공동 프로젝트, 교육 협력을 논의했다. 양측은 7월 MOU를 바탕으로 실행 가능성이 높은 사업부터 선정해 실증 성과를 만들고, 9월 누쿠스 포럼에서 MOA 협의를 이어가기로 했다. 충남TP·K-ICT, 카라칼팍스탄과 협력 논의

중앙아시아 진출 위한 실질 사업 발굴

9월 누쿠스 포럼서 MOA 협의 예정

이미지 확대 충남TP와 K-ICT기업인협회, 우즈베키스탄 카라칼팍스탄 자치공화국 관계자들이 화상회의를 열고 있다. 기업인협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남TP와 K-ICT기업인협회, 우즈베키스탄 카라칼팍스탄 자치공화국 관계자들이 화상회의를 열고 있다. 기업인협회 제공

이미지 확대 충남TP와 K-ICT기업인협회가 충남 기업들의 카라칼팍스탄 진출 지원 등을 위한 협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 졸리베코프 블라디미르 바흐티야로비치 카라칼파크스탄 내각부총리, 송인상 충남TP 원장 직무대리, 이성환 K-ICT기업인협회장이다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남TP와 K-ICT기업인협회가 충남 기업들의 카라칼팍스탄 진출 지원 등을 위한 협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 졸리베코프 블라디미르 바흐티야로비치 카라칼파크스탄 내각부총리, 송인상 충남TP 원장 직무대리, 이성환 K-ICT기업인협회장이다. 서울신문DB

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충남테크노파크와 K-ICT기업인협회가 우즈베키스탄 자치공화국 카라칼팍스탄과 손잡고 충남 기업의 중앙아시아 진출을 위한 실질적인 경제 및 기술 협력 추진에 나섰다.충남TP와 K-ICT기업인협회는 26일 카라칼팍스탄 공화국 관계자들과 협력 화상회의를 열고 기업·기관 간 교류, 공동 프로젝트 추진 방향, 교육 협력 등을 논의했다고 27일 밝혔다.이번 회의에는 송인상 충남테크노파크 원장 직무대행과 이성환 K-ICT기업인협회 회장, 문성제 선문대학교 총장을 비롯해 카라칼팍스탄에서 블라디미르 바흐티야로비치 졸리베코프 내각부총리, 테크노파크 원장, 국립대 총장 등이 참석했다.회의는 충남의 기업·기관과 카라칼팍스탄 공화국 기업·기관 간 교류를 비롯해 충남 기업들의 진출과 공동 프로젝트 추진 방향, 교육 협력 등의 본격적인 논의를 위해 마련됐다.앞서 충남TP와 K-ICT기업인협회는 7월 카라칼팍스탄 공화국과 기술 교류, 투자 유치, 무역 활성화 등을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.충남TP와 K-ICT기업인협회는 다양한 프로젝트보다 실행 가능성이 높은 1~2개 사업을 먼저 선정해 실질적인 성공 사례를 만들고, 이를 바탕으로 협력을 단계적으로 확대할 방침이다.기업인협회는 충남 지역 프로젝트의 조정 파트너로서 우수 기술 기업 발굴과 네트워크 구축을 이끌 계획이다.9월에는 카라칼팍스탄 공화국 각료회의 측 공식 초청을 받아 누쿠스에서 열리는 국제소금가공업자 포럼(International Salt Processors Forum)에 참석해 구체적인 실행협력(MOA) 논의 등 실질적인 성과 도출에 속도를 낼 예정이다.송인상 충남TP 원장 직무대행은 “충남은 반도체·디스플레이·모빌리티·IT 등 세계적 기술의 기업들이 있다”며 “7월 다진 협력 등을 바탕으로 현지 실증 사업화의 성공적 모델을 만들어 가길 기대한다”고 말했다.이성환 K-ICT기업인협회 회장은 “기업에 필요한 것은 단순 혜택이 아닌 공공기관이 보증하는 투명한 제도적 안전망”이라“카라칼팍스탄의 산업·투자 수요 중 한국이 수행할 수 있는 우선순위 프로젝트 등을 선별해 충남 기업과 선진 기술을 연결할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.