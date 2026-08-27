32년째 매일 위성 관제… 통신 안보 지키는 KT SAT

4.6m 안테나로 비행 물체들 감지

우주 쓰레기 근접하면 회피 기동

AI 통한 저궤도 위성군 운영 계획

이미지 확대 25일 경기 용인시 KT SAT 용인관제센터에서 접시형 안테나의 방위각 조정을 시연하고 있다.

KT SAT 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일 경기 용인시 KT SAT 용인관제센터에서 접시형 안테나의 방위각 조정을 시연하고 있다.

KT SAT 제공

세줄 요약 KT SAT 용인위성관제센터는 1994년부터 32년째 정지궤도 위성을 365일 24시간 감시·제어해온 국내 유일 민간 관제 거점이다. 우주쓰레기와 충돌 위험을 분석하고 회피 기동도 수행하며, 앞으로는 AI를 활용해 저궤도 위성과 6G NTN 관제로 확대할 계획이다. 32년째 이어진 KT SAT 용인센터의 위성 관제

정지궤도 위성 위치·상태 365일 24시간 감시

우주쓰레기 충돌 분석과 회피 기동 수행

2026-08-27 B3면

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지난 25일 경기 용인시 처인구 KT SAT 용인위성관제센터. 건물 밖에서 하늘을 향해 서 있던 지름 4.6m의 접시형 안테나가 기동 시연이 시작되자 방위각을 바꾸며 천천히 회전했다. 안테나가 향하는 곳은 지구에서 약 3만 6000㎞ 떨어진 우주였다. 정지궤도 위성을 추적할 때 안테나는 초당 0.002도의 미세한 속도로 움직인다.이곳은 통신위성을 보유하고 직접 관제하는 국내 유일의 민간 위성사업자 KT SAT이 365일 24시간 정지궤도 위성의 위치와 상태를 감시·제어하는 국내 위성 관제의 핵심 시설이다.건물 안 관제실에서는 수많은 관제 화면과 각종 신호가 눈에 들어왔다. 직원들은 무궁화위성 K5·K6·K7·K5A·K6A 등 5기의 상태를 번갈아 확인하고 있었다. 중앙 대형 모니터에는 지구를 중심으로 위성과 우주 물체들이 움직이는 모습이 펼쳐졌다. ‘우주 위성 충돌 감지 시스템’이다.KT SAT 관계자는 “외부 물체가 위성에 근접하면 실제 충돌 위험이 얼마나 있는지 분석하고 위험이 커지면 회피 기동을 수행한다”며 “최근 우주쓰레기가 늘면서 감시 시스템의 중요성이 더 커지고 있다”고 말했다.1994년 문을 연 용인센터는 32년간 하루도 빠짐없이 위성을 관제해왔다. KT SAT의 ‘우주 컨트롤타워’인 셈이다. 정지궤도 위성은 지상에서는 멈춰 있는 것처럼 보이지만 실제로는 초속 3.075㎞로 움직인다. 태양과 달의 인력, 태양 복사압 등으로 궤도가 틀어지면 통신 품질에 영향을 줄 수 있어 관제요원들이 위치와 상태를 계속 확인하고 조정한다.KT SAT은 이 같은 관제 역량을 저궤도(LEO) 위성군 운영으로 확대할 계획이다. 장비 설정과 명령 준비 등 반복 업무를 자동화하고 인공지능(AI)을 활용해 이상징후 탐지와 충돌 회피 등으로 자동화 범위를 넓힐 예정이다. 수천기의 위성이 빠르게 지구 주위를 도는 LEO 환경에서는 사람이 일일이 명령을 내리기 어렵기 때문이다. 최성호 KT SAT 기술총괄 전무는 “독보적 관제 역량을 LEO와 6G 비지상망(NTN) 등 미래 위성기술에 적용해 전 세계에 K-위성의 높은 위상을 알리겠다”고 말했다.