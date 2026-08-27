현대차, 2030년까지 신차 100종… 美관세·中공세 정면 돌파

‘CEO 인베스터 데이’ 전략 발표

이미지 확대 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사(사장)가 26일 서울 여의도 글래드호텔서울에서 투자자와 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 대상으로 연 ‘2026 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’에서 중장기 사업 전략을 발표하고 있다.

현대자동차 제공 닫기 이미지 확대 보기 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사(사장)가 26일 서울 여의도 글래드호텔서울에서 투자자와 애널리스트, 신용평가사 담당자 등을 대상으로 연 ‘2026 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’에서 중장기 사업 전략을 발표하고 있다.

현대자동차 제공

세줄 요약 현대차가 2030년까지 신차 100종 이상을 출시하고 글로벌 생산능력을 127만대 늘리며 미국 관세와 중국 전기차 공세에 맞섰다. 영업이익률 목표도 9% 이상으로 높이고, 2028년 레벨2+ SDV와 웨이모 로보택시 공급으로 미래차 경쟁력을 강화했다. 신차 100종 출시와 생산능력 127만대 확대

2030년 판매 555만대, 이익률 9% 이상 목표

레벨2+ SDV·웨이모 로보택시로 미래차 강화

2026-08-27 B3면

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현대자동차가 2030년까지 글로벌 시장에 신차 100종 이상을 선보이고 연간 생산능력을 127만대 확대한다. 미국 관세 정책과 중국 전기차 공세 속에서도 엔비디아와의 협력을 바탕으로 2028년 첫 소프트웨어중심차량(SDV)에 고속도로에서 차선 변경 등을 스스로 수행하는 ‘레벨2+’ 자율주행 기술을 적용하는 등 미래차 경쟁력도 끌어올린다는 전략이다.현대차는 26일 서울 여의도 콘래드서울호텔에서 ‘2026 최고경영자(CEO) 인베스터 데이’를 열고 이 같은 사업전략을 발표했다. 2030년 글로벌 판매 555만대와 전동화 차량(xEV) 판매 비중 60%라는 기존 목표를 유지하면서 영업이익률 목표는 기존 8~9%에서 9% 이상으로 높였다. 호세 무뇨스 현대차 대표이사(사장)는 “더 많은 모델을 출시하고 신규 시장에 공격적으로 진출하겠다”고 밝혔다.현대차는 2030년까지 완전·부분변경과 파생모델을 포함해 신차 100종 이상을 출시한다. 이를 뒷받침하기 위해 북미 50만대, 인도 32만대 등 글로벌 생산능력도 총 127만대 늘린다. 제네시스는 내년에 1000㎞ 이상 주행 가능한 주행거리연장형 전기차(EREV)를 선보인다.미래차 분야에서는 엔비디아와의 전략적 협력을 활용해 SDV와 자율주행 기술 개발에 속도를 낸다. 올해 말 자체 자율주행 모델 ‘아트리아 AI’를 투입하고 2028년 첫 SDV 양산차에는 운전자가 전방을 주시한 상태에서 운전대에서 손을 떼고 운전할 수 있는 레벨2+ 기술을 적용한다. 이후 연간 700만대 이상 판매되는 현대차그룹(기아 포함) 양산차에서 수집한 데이터로 자율주행 기술을 고도화할 계획이다. 박민우 첨단차플랫폼(AVP) 본부장은 “2033년 전후에 누적 데이터 규모에서 경쟁사를 앞설 것”이라고 했다. 2029년부터는 그래픽처리장치(GPU) 5만장 이상을 수용하는 100㎿급 새만금 AI 데이터센터도 가동한다.로보택시와 로보틱스 사업도 키운다. 올해 4분기 미국 조지아주 공장에서 생산한 아이오닉5 기반 로보택시를 구글의 자율주행 자회사 ‘웨이모’에 공급하고 향후 다른 자율주행 업체로 위탁생산을 확대할 계획이다.미국 로봇 메타플랜트 응용센터(RMAC)를 연말까지 현재의 10배 규모로 키우고, 2028년부터 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 ‘아틀라스’를 미국 생산현장에 투입한다. 미국 내 로보틱스 생산시설은 2028년부터 가동해 연간 3만대 규모의 생산능력을 갖출 계획이다. 자체 개발한 고성능 배터리 셀은 기존 하이니켈 배터리보다 출력을 2배 이상 높이고 충전시간은 40% 줄였으며 내년 상반기 EREV에 적용할 예정이다.주주환원도 강화하기로 했다. 총주주환원율은 35% 이상을 유지하면서 임직원 보상 목적 물량을 제외한 7891억원 규모의 기보유 자사주는 전량 소각하기로 했다.