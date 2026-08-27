90㎜ 팝업 되는 차량용 OLED… 삼성디스플레이 GV90에 공급

페라리·지커 이어 럭셔리 차 공략

주행 상황 따라 화면 크기 달라져

이미지 확대 삼성디스플레이는 26일 현대자동차 제네시스 GV90에 유기발광다이오드(OLED)를 공급한다고 밝혔다. 사진은 차량 내부 중앙에 OLED 시네마틱 디스플레이가 설치된 모습.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성디스플레이는 26일 현대자동차 제네시스 GV90에 유기발광다이오드(OLED)를 공급한다고 밝혔다. 사진은 차량 내부 중앙에 OLED 시네마틱 디스플레이가 설치된 모습.

현대차그룹 제공

세줄 요약 삼성디스플레이가 제네시스의 전기 SUV GV90에 24.6형과 13.2형 차량용 OLED를 공급했다. 24.6형 시네마틱 디스플레이는 90㎜ 올라가는 팝업형으로, 주행 때는 와이드 화면을 쓰고 정차 시 대화면으로 바뀐다. 프리미엄 전기차 중심 공략도 이어갔다. 제네시스 GV90에 차량용 OLED 2종 공급

24.6형 팝업형 디스플레이, 90㎜ 상승

페라리·지커로 확장, 프리미엄 공략

2026-08-27 B3면

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삼성디스플레이는 현대자동차그룹의 프리미엄 브랜드 제네시스가 최근 공개한 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘GV90’에 2종의 유기발광다이오드(OLED)를 공급한다고 26일 밝혔다. 최근 페라리와 지커 등 글로벌 고급차 브랜드로 공급처를 넓히며 차량용 OLED 시장 공략에 속도를 내는 모습이다.삼성디스플레이에 따르면 GV90에 공급하는 OLED는 24.6형과 13.2형으로 올해 4분기 출시되는 GV90에서 만나 볼 수 있다.시네마틱 디스플레이는 차량 중앙에 설치되는 24.6형 OLED를 탑재한 가변형(팝업형) 디스플레이로 상황에 따라 화면 크기가 달라지는 게 특징이다. 주행 중에는 23.6형 와이드 화면을 통해 주행 정보와 내비게이션, 미디어 정보 등을 확인할 수 있다. 차를 멈추고 운전석과 동승석 사이 센터페시아의 확장 버튼을 누르면 디스플레이가 90㎜ 위로 올라와 주행 시보다 약 1.7배 넓어진 24.6형 대화면으로 바뀐다.GV90의 팝업형 OLED 디스플레이는 별도의 백라이트가 필요한 액정표시장치(LCD)보다 두께는 약 30%, 무게는 약 70% 수준으로 얇고 가볍다고 회사 측은 설명했다.삼성디스플레이는 차량용 OLED 사업의 고객군을 고급차 중심으로 확대하고 있다. 최근 공개된 페라리의 차세대 전기 스포츠카 ‘루체’에 차량용 OLED 디스플레이 4종을 공급했고, 지난해 하반기부터 중국 지리자동차그룹의 프리미엄 전기차 브랜드 지커에도 차량용 OLED를 공급하고 있다.특히 이들 모두 프리미엄 브랜드 차량이면서도 전기차라는 점이 눈에 띈다. 차량용 디스플레이 시장은 전기차와 자율주행 기술 확산으로 차량 내부에서 디스플레이가 차지하는 역할이 커지면서 성장하고 있다. 단순한 계기판과 내비게이션을 넘어 대형·고화질 화면과 뒷좌석 엔터테인먼트, 곡면·가변형 디스플레이 등으로 수요가 확대되는 추세다. OLED는 LCD보다 얇고 가벼우며 자유로운 디자인 구현이 가능해 미래형 차량 인테리어에 적합하다는 평가를 받는다.