동양생명 박찬택 명인, 2년 연속 ‘동양대상’

동양생명

이미지 확대 지난 7일 동양대상 박찬택 명인이 ‘2026 동양생명 연도대상 시상식’에서 2년 연속 동양대상을 수상했다.

동양생명 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일 동양대상 박찬택 명인이 ‘2026 동양생명 연도대상 시상식’에서 2년 연속 동양대상을 수상했다.

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세줄 요약 동양생명 박찬택 명인이 2026 연도대상에서 최고 영예인 동양대상을 2년 연속 받았다. 지난해 228건의 신계약과 13회차 유지율 98%로 실적과 계약의 질을 함께 입증했다. 고객의 연령, 소득, 가족 구성을 분석해 필요한 보장을 제안하는 데이터 기반 설계가 성과의 핵심이었다. 2년 연속 동양대상 수상, 실적과 질 동시 입증

228건 신계약·유지율 98%로 성과 확인

데이터 기반 설계와 신뢰 영업이 비결

2026-08-27 24면

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동양생명 박찬택 명인(KOA지점)이 2026 연도대상에서 최고 영예인 ‘동양대상’을 수상하며 2년 연속 정상에 올랐다. 지난해 228건의 신계약을 체결하고 13회차 유지율 98%를 기록한 박 명인은 높은 실적뿐 아니라 계약의 질까지 입증했다.박 명인이 꼽은 성과의 비결은 ‘데이터 기반 설계’다. 고객의 연령과 소득, 가족 구성 등을 분석해 필요한 보장을 설계하고, 고객이 상품의 필요성을 충분히 이해할 수 있도록 설명하는 데 집중한다. 그는 “데이터를 기반으로 설명하면 불필요한 권유를 줄일 수 있고 높은 유지율로 이어진다”고 말했다.그의 영업 방식은 기존 고객의 소개로 이어지는 신뢰 기반 영업으로 자리 잡았다. 고객에게 필요한 상품을 객관적으로 제안하고 장기적인 관계를 쌓으면서 자연스럽게 새로운 고객을 확보하는 방식이다.박 명인의 시작은 공무원 시험을 준비하던 시절 외할아버지가 췌장암 말기 판정을 받으면서 생계를 위해 동양생명 FC로 입사한 것이 계기였다. 이후 보험금으로 위기를 극복하는 고객들을 직접 만나면서 보험이 단순한 금융상품이 아니라 고객의 일상을 지키는 역할을 한다는 책임감을 갖게 됐다.최근 동양생명의 변화에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 2025년 7월 우리금융그룹 편입 이후 브랜드에 대한 고객의 신뢰도가 높아지면서 영업 환경도 개선됐다는 설명이다.