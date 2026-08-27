에버랜드·캐리비안 베이 ‘알뜰 늦캉스’

삼성물산 리조트부문

이미지 확대 캐리비안 베이 야외 파도풀 닫기 이미지 확대 보기 캐리비안 베이 야외 파도풀

세줄 요약 캐리비안 베이와 에버랜드를 하루에 모두 즐기는 투파크 코스가 늦캉스족 사이에서 주목받는다. 캐리비안 베이 방문객의 40% 이상이 당일 에버랜드 무료 이용 혜택을 썼고, 산리오 협업 물놀이 공간과 에버랜드의 워터쇼, 반딧불이 축제, 사파리, 퍼레이드가 이어진다. 캐리비안 베이·에버랜드 투파크 코스 인기 확산

방문객 40% 이상 당일 무료 이용 혜택 활용

산리오 협업 물놀이와 야간 콘텐츠 풍성

2026-08-27 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여름휴가 피크를 피해 막바지 휴가를 즐기려는 ‘늦캉스’ 족 사이에서 워터파크와 테마파크를 하루에 모두 즐기는 투파크(2Park) 코스가 주목받고 있다. 삼성물산 리조트부문은 캐리비안 베이 이용 당일 에버랜드를 무료로 이용할 수 있는 투파크 이벤트가 오는 30일까지 진행되는 가운데 캐리비안 베이 방문객의 40% 이상이 이 혜택을 활용했다고 밝혔다.캐리비안 베이는 야외 파도풀과 메가스톰 등 물놀이 시설과 함께 오는 9월 6일까지 산리오캐릭터즈와 협업한 ‘헬로 썸머 파티’를 선보이고 있다. 정문 입구부터 헬로키티, 쿠로미 등 인기 캐릭터 조형물과 포토스팟이 마련돼 이색적인 바캉스 분위기를 더한다.오후에 에버랜드로 이동하면 낮부터 밤까지 이어지는 다채로운 쿨 콘텐츠를 만날 수 있다. 복합 물놀이 체험존 ‘워터팡팡 어드벤처’와 초대형 워터쇼 ‘슈팅워터펀 시즌2‘가 무더위를 식혀준다.밤에는 수도권에서 보기 힘든 반딧불이를 관찰할 수 있는 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’가 전면 무료로 열린다. 맹수들의 활기찬 모습을 가까이서 보는 ‘썸머 나이트 사파리‘와 함께 최근 태어난 아기 사자 ‘라온’도 뿌빠타운에서 만나볼 수 있다.이밖에 화려한 야간 퍼레이드와 불꽃쇼가 펼쳐지며 오는 31일까지 하와이안 셔츠를 착용하고 방문한 고객에게는 종일권 할인 혜택이 제공된다. 자세한 내용은 에버랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.